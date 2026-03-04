SESTO FIORENTINO – In occasione dell’8 Marzo, come ogni anno, Fioridea di Tatiana Bianchini di via Gramsci addobba il proprio negozio con colori e parole, unendo alle composizioni floreali con l’immancabile mimosa, la poesia. “Senza tregua” è il titolo dei versi composti da Alessandra Bruscagli affiancati dai disegni di Alessio Buonavita. La poesia di quest’anno si sofferma sulla fatica che le donne del passato e quelle di oggi per ottenere dignità e rispetto in questo mondo difficile.
Otto Marzo: fiori e poesia nel negozio di via Gramsci
