Over 30, agende aperte dal primo giugno. Si parte con i nati nel 1982 e 1983

CAMPI BISENZIO – Gli over 30 potranno cominciare a prenotare la somministrazione del vaccino a partire da martedì primo giugno. Si comincia con i nati negli anni 1982 e 1983 (i 39 e 38enni), che potranno prenotare il vaccino con due giorni di anticipo rispetto alla data del 3 giugno, comunicata ieri.

Lo ha deciso il presidente della Toscana, Eugenio Giani, dopo l’incontro di questo pomeriggio con i componenti della task force regionale, che monitora costantemente l’andamento della campagna vaccinale: uno dei compiti di questo gruppo di lavoro è intervenire, se necessario, sulla macchina organizzativa, in stretta collaborazione con le Aziende sanitarie, che gestiscono i centri vaccinali (hub), distribuiti nei territori di loro competenza.

Da martedì 1 a sabato 5 giugno anche per la categoria degli over 30 la modalità di prenotazione sul portale online regionale sarà quella di due classi di età per volta (a partire appunto dal 1982 e 1983) fino a completare l’intera fascia anagrafica dei trentenni. Di seguito riportiamo il cronoprogramma quotidiano delle agende, che apriranno ogni pomeriggio, alle ore 17, per le fasce anagrafiche di volta in volta interessate. Agende aperte over 30: martedì 1 giugno per i nati negli anni 1982 e 1983 (i 39 e 38enni), mercoledì 2 giugno per i nati negli anni 1984 e 1985 (i 37 e 36enni), giovedì 3 giugno per i nati negli anni 1986 e 1987 (i 35 e 34enni), venerdì 4 giugno per i nati negli anni 1988 e 1989 (i 33 e 32enni)sabato 5 giugno per i nati negli anni 1990 e 1991 (i 31 e 30enni)