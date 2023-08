“Pacchetto scuola”, le domande dal 28 agosto

CALENZANO – Dal 28 agosto al 22 settembre si possono presentare al Comune le domande di partecipazione al bando relativo al “Pacchetto scuola” della Regione Toscana per l’anno scolastico 2023/2024. Il contributo è finalizzato all’acquisto di libri di testo o altro materiale didattico e per servizi scolastici. Nel 2022 sono stati 227 i beneficiari della misura. L’entità del contributo, sulla base delle […]

CALENZANO – Dal 28 agosto al 22 settembre si possono presentare al Comune le domande di partecipazione al bando relativo al “Pacchetto scuola” della Regione Toscana per l’anno scolastico 2023/2024. Il contributo è finalizzato all’acquisto di libri di testo o altro materiale didattico e per servizi scolastici. Nel 2022 sono stati 227 i beneficiari della misura. L’entità del contributo, sulla base delle risorse assegnate dalla Regione Toscana, è unica per ogni ordine di scuola e anno di corso. L’importo del contributo va da un minimo di 130 euro a un massimo di 300 euro. Destinatari della misura sono studentesse e studenti residenti a Calenzano, con età non superiore a 20 anni, iscritti a una scuola secondaria di primo o secondo grado (statale, paritaria privata o paritaria) inclusi gli iscritti a un percorso di Istruzione e formazione professionale presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata, appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente Isee non superiore all’importo di 15.748,78 euro.

“Il Pacchetto scuola è una misura sentita dalle famiglie – spiega Laura Maggi, assessore alla pubblica istruzione – e ha come obiettivo quello di supportare in maniera concreta l’accesso allo studio delle ragazze e dei ragazzi, sostenendo il completamento del loro percorso formativo”. La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica seguendo le istruzioni sul sito istituzionale del comune di Calenzano (www.comune.calenzano.fi.it), dove è possibile trovare il bando completo. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti contattando il numero 0558833291 oppure inviando una e-mail all’indirizzo scuola@comune.calenzano.fi.it