Pace, sostenibilità, legalità e memoria dei giudici Falcone e Borsellino: dal 1 al 5 settembre il “Summer Camp” a Poggio a Caiano

POGGIO A CAIANO – Pace, energia e sostenibilità, legalità e memoria dei giudici Falcone e Borsellino e della loro lotta alla mafia saranno i temi che verranno affrontati al “Summer Camp” di Poggio a Caiano organizzato dall’associazione “Le sentinelle di Nonno Nino” della Fondazione Antonino Caponnetto, il giudice che, insieme a Falcone e Borsellino, si è battuto per fermare la criminalità organizzata e che, dopo la loro morte, ha proseguito la loro battaglia nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso l’educazione alla legalità e al rispetto delle regole, per formare cittadini consapevoli e responsabili ma soprattutto onesti. “Per questo motivo – afferma l’assessore all’istruzione del Comune di Poggio a Caiano Patrizia Cataldi – come amministrazione comunale abbiamo accolto con entusiasmo la proposta dell’associazione “Le sentinelle di Nonno Nino” che già da alcuni anni organizza Campus sulla legalità per adolescenti, e non solo, a Suvignano, in provincia di Siena, nelle terre confiscate alla mafia dal giudice Falcone”.

“Le terre “liberate” – aggiunge Cataldi – rinascono a vita nuova grazie alla Fondazione Caponnetto, a “Libera” e alle tante associazioni italiane che trasformano tali beni in occasioni di lavoro e di riscatto sociale”. Il campus di Poggio a Caiano è rivolto ai giovani fra gli 11 e i 14 anni e si terrà presso il plesso scolastico Lorenzo il Magnifico dell’Istituto comprensivo Filippo Mazzei dal 1 al 5 settembre dalle 8.30 alle 16.30.

La quota di iscrizione è di 150 euro, comprensiva di pranzo completo e assicurazione. L’eventuale ricavato andrà a finanziare gli interventi di recupero delle terre confiscate alla mafia e di educazione alla legalità dell’associazione “Le sentinelle di Nonno Nino”. Per i benefici destinati ai residenti del Comune di Poggio a Caiano accedere al link https://www.comune.poggio-a-caiano.po.it/index.php?id_oggetto=29&id_doc=144&id_sez_ori=-1&template_ori=8. Per le iscrizioni scaricare il modulo dal sito del Comune di Poggio a Caiano e scrivere una e-mail all’inidirizzo sentinelledinonnonino@gmail.com.