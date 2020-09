Pacinotti (Italia Viva) “Mettiamo i giovani in condizioni di avere un reddito dignitoso”

CALENZANO – “Mettiamo i giovani nella condizione di poter avere un reddito dignitoso per potersi costruire un futuro certo” è quanto afferma, in una nota, il candidato di Italia Viva alle prossime regionali del 20 e 21 settembre Stefano Pacinotti. “Per arrivare a questo obiettivo – dice Pacinotti – è necessario rendere effettivo il concetto […]

CALENZANO – “Mettiamo i giovani nella condizione di poter avere un reddito dignitoso per potersi costruire un futuro certo” è quanto afferma, in una nota, il candidato di Italia Viva alle prossime regionali del 20 e 21 settembre Stefano Pacinotti. “Per arrivare a questo obiettivo – dice Pacinotti – è necessario rendere effettivo il concetto di città metropolitana, cioè di eliminare la distinzione tra periferie e città, implementando i servizi, quali internet veloce, mobilità sostenibile, aiuti alla maternità; formazione alle competenze digitali, perché non possiamo lasciare tutto il mercato in mano ai grandi colossi del web, e infine investimenti per il green, dalla riconversione del mercato automobilistico alla mobilità sostenibile per arrivare all’uso di energie rinnovabili. Tutto questo seguendo un metodo lineare e riformista cioè: semplificare, costruire, crescere”.