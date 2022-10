Padel, Hidron cala il poker: inaugurati quattro nuovi campi

CAMPI BISENZIO – Taglio del nastro in grande stile questa mattina per i quattro nuovi campi da Padel, la nuova “House” di Spector Padel House sul territorio fiorentino nata in collaborazione con Tennis 2M, all’interno del centro sportivo polivalente Hidron. Campi che vanno ad aggiungersi ai tre già presenti all’interno della struttura. E a suggellare […]

CAMPI BISENZIO – Taglio del nastro in grande stile questa mattina per i quattro nuovi campi da Padel, la nuova “House” di Spector Padel House sul territorio fiorentino nata in collaborazione con Tennis 2M, all’interno del centro sportivo polivalente Hidron. Campi che vanno ad aggiungersi ai tre già presenti all’interno della struttura. E a suggellare questo ulteriore passo in avanti fatto da Hidron, la presenza di Gustavo Spector (nella foto del “taglio” insieme ad Andrea Massagli, direttore di Hidron, e al neo deputato ed ex sindaco di Campi Emiliano Fossi), il più celebre maestro di Padel in Italia, Commissario tecnico della Nazionale e responsabile della formazione degli istruttori e dei corsi per maestri. Insomma, un vero e proprio vate di questa disciplina. Non a caso, durante la giornata di oggi tiene anche uno stage (gratuito e aperto a tutti) per condividere l’essenza e i segreti della disciplina. Tutto questo insieme a un torneo e a un open day per fare provare tutte le nuove attività della scuola Padel e i corsi in programma.

“Dopo domani, il 10 ottobre, – ha detto Massagli – Hidron festeggerà il proprio compleanno. Una struttura che è quasi maggiorenne (è nata infatti nel 2005, n.d.r.) e che in questo arco di tempo si è trasformata da centro benessere a comunità sportiva, a cittadella dello sport. Anche perché le persone hanno cambiato il loro modo di vivere e le loro abitudini. Basti pensare all’intrattenimento serale, che nei tre mesi estivi ha convogliato qui oltre 70.000 persone, a conferma della grande voglia di socializzare che c’è ancora, o al desiderio di fare attività fisica che, lasciatemelo dire, è l’unico modo per fare prevenzione al di là di quello che può fare la medicina”.

Concetti ribaditi da Fossi, che ha voluto evidenziare le caratteristiche principali di Hidron: “Pazienza, determinazione, passione e grande propensione al lavoro, per quella che si conferma come una delle più belle realtà presenti sul territorio. I quattro nuovi campi di Padel sono nati dall’idea di due realtà sportive campigiane: Hidron e Tennis Club 2M. Un progetto che ho seguito da sindaco e che oggi ho visto portato a termine in una veste nuova. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno portato avanti questo lavoro. Vedere nascere luoghi in cui si fa sport è sempre una grande vittoria per tutta la comunità”. All’interno di Hidron adesso con il Padel ci si può veramente sbizzarrire: i quattro campi inaugurati stamani sono il frutto di un’idea di Cesare Carovani e di “un progetto – ha aggiunto Massagli – nato durante i mesi bui della pandemia e che conferma quindi la lungimiranza di chi ci ha pensato”.

“Siamo entusiasti di poter finalmente aprire al pubblico la “House” di Firenze, a cui stavamo lavorando da tempo e che non sarebbe stato possibile realizzare senza la visione di Andrea Massagli, – ha detto Spector – anche perché il Padel è sinonimo di sport, socialità e inclusione e, nel nostro caso, anche di professionalità ed eccellenza. Ecco, vogliamo che tutti siano parte di questo sport e che qui possano rendersi conto della bontà del nostro lavoro.