“Palio della pecora – Sergio Iorio” alla sesta edizione. Al via le iscrizioni per i privati

CAMPI BISENZIO – Sesta edizione per il “Palio della pecora”, la sfida gastronomica del Comune di Campi che anche quest’anno vuole mantenere viva la tradizione della pecora, nelle sue diverse elaborazioni gastronomiche, che è e resta il piatto tipico del nostro Comune. L’origine di tale specialità si deve sia alla grande diffusione, in passato, dell’allevamento ovino in zona che all’economicità della carne stessa, un tempo la più economica e quindi “carne povera” per definizione. E per celebrare il suo piatto tipico, l’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Gips e Pro Campi – Pro loco di Campi Bisenzio, ha deciso di promuovere, all’interno della rassegna “La Meglio Genìa”, il 6° Palio della Pecora, gara gastronomica basata sulla preparazione della pecora in umido organizzata dallo chef Leonardo Romanelli. La serata è in programma per sabato 12 settembre alle 20 al Parco Iqbal e i cuochi si sfideranno per decretare il migliore nella preparazione del piatto tipico campigiano. Per info e prenotazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del sindaco al numero di telefono 055 8959497. Sono aperte le iscrizioni per i privati che vogliono cimentarsi nella gara; per poter partecipare è necessario inviare una e-mail all’indirizzo [email protected] entro venerdì 4 settembre. Nella e-mail vanno indicate le proprie generalità e il luogo ove verrà preparato il piatto.

(Immagine di archivio)