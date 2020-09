Pallavolo Sestese, riprendono gli allenamenti. Il via al campionato spostato al 24 ottobre

SESTO FIORENTINO – Dopo settimane di attenta analisi e preparazione dei protocolli anti-Covid per poter svolgere in sicurezza il lavoro in palestra, è finalmente arrivato il momento di ricominciare gli allenamenti. Tutte le squadre giovanili della Pallavolo Sestese dal 1 settembre (Under 19, Under 17 e Under 14) al 7 settembre (Under 12) hanno ripreso l’attività, […]

SESTO FIORENTINO – Dopo settimane di attenta analisi e preparazione dei protocolli anti-Covid per poter svolgere in sicurezza il lavoro in palestra, è finalmente arrivato il momento di ricominciare gli allenamenti. Tutte le squadre giovanili della Pallavolo Sestese dal 1 settembre (Under 19, Under 17 e Under 14) al 7 settembre (Under 12) hanno ripreso l’attività, mentre i corsi di Minivolley inizieranno il 14 settembre con l’inizio della scuola. “Grazie al lavoro svolto da maggio a luglio e con l’inizio dei campionati spostato al 24 ottobre, ci sarà il tempo per programmare un buon lavoro sia fisico che tecnico, Questa data di ottobre sarebbe interessante da mantenere anche nei prossimi anni, – afferma il direttore tecnico Alessandro Pinna – in quanto permette un migliore e più attento lavoro di preparazione ai campionati giovanili, speriamo che il nostro comitato ne tenga conto anche in ottica post Covid”. Tutti confermati in tecnici in casa Sestese, a partire da Andrea Nencini – che anche quest’anno si è fatto trovare pronto all’inizio della nuova stagione, per proseguire con Tommaso Pozzi con la Under 19, Massimo Marconi con la Under 14, Giacomo Berlincioni e lo stesso Alessandro Pinna con la Under 17 , Mirko Massi, Andrea Baldisserotto e Alvaro Baldisserotto per i corsi giovanili e la nuova entrata Valentina Giorgi per la Under 12 supportata nel suo lavoro da Luca Busoni.