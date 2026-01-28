Pam Panorama, I Gigli “facilitatori” della ricollocazione dei lavoratori licenziati

CAMPI BISENZIO – “E’ stato un primo incontro positivo, tutti abbiamo potuto apprezzare la disponibilità della proprietà de I Gigli che, pur non essendo un soggetto datoriale, ha dato la propria disponibilità per facilitare la ricollocazione del personale attualmente in cassa integrazione licenziato da Pam Panorama”. A parlare così è stato Valerio Fabiani, consigliere per […]

CAMPI BISENZIO – “E’ stato un primo incontro positivo, tutti abbiamo potuto apprezzare la disponibilità della proprietà de I Gigli che, pur non essendo un soggetto datoriale, ha dato la propria disponibilità per facilitare la ricollocazione del personale attualmente in cassa integrazione licenziato da Pam Panorama”. A parlare così è stato Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, al termine dell’incontro di stamani in presidenza tra la proprietà de I Gigli, le organizzazioni sindacali, già firmatarie dell’accordo firmato in Regione lo scorso venerdì e rappresentative dei lavoratori licenziati, la Regione e l’amministrazione di Campi, presente con dall’assessore al lavoro, Carla Bonora. Tra le finalità perseguite la ricollocazione dei lavoratori licenziati grazie all’opera di “facilitatore” de I Gigli, in rapporto costante con i punti vendita presenti e futuri nella cittadella commerciali. Centrale la presenza di uno sportello di Arti presso I Gigli, destinato a svolgere un ruolo di primo piano per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro tra aziende presenti nel centro e i lavoratori di Pan Panorama.