Panathlon Club Firenze Medicea, il racconto di una serata tutta al femminile

FIRENZE – Una serata tutta al femminile, E’ quella che si è svolta ieri, 28 marzo, e nel corso della quale atlete e dirigenti sportive si sono confrontate su una tematica sempre di più stretta attualità, ovvero su quanto nello sport la parità di genere non sia stata ancora raggiunta. L’appuntamento era negli spazi dell’Unione Sportiva Affrico dove il Panathlon Firenze Medicea ha chiamato a raccolta i soci e gli amici del Club per un momento conviviale e un incontro che non è voluto essere solo un omaggio alle atlete e alle dirigenti ma anche un’occasione per parlare del gender gap che si ritrova anche nel mondo dello sport: “Sono tanti gli ostacoli ancora da saltare – affermano gli organizzatori – e lunga la lotta per abbatterli definitivamente. Parlarne è il primo passo per agire su una questione che prima di tutto è culturale”.

La serata si è svolta non a caso presso la sede dell’U.S. Africo, dal momento che la storica società fiorentina, centenaria, è anch’essa guidata da una donna, la presidente Valeria Pisacchi, che è stata tra le ospiti del talk show “Dialoghi con donne di sport”, promosso nell’ambito di “Marzo donna 2023”, condotto da Simona Bellocci, giornalista di Intoscana.it e introdotto dal presidente Ugo Ercoli con Franco lonero e Fabio Cannone. Folta la presenza di rappresentanti del mondo istituzionale e sportivo, l’assessore di Palazzo Vecchio Maria Federica Giuliani, il consigliere allo sport della Città metropolitana Nicola Armentano (entrambi tennero a battesimo il club l’anno scorso nella Sala Firenze Capitale di Palazzo Vecchio), l’assessore allo sport del Comune di Bagno a Ripoli Enrico Minelli, il governatore del Panathlon Toscana Andrea Da Roit, gli amici delle benemerite Coni Salvatore Vaccarino, Giovanni Carniani e Carlo Nocentini dell’ANSMeS, Alessandro Piccardi dell’Anaoai, Marco Ceccantini della Uisp, Silvia Maci del Museo del calcio di Coverciano, Roberto Bellocci della Figc Lega Nazionale Dilettanti Toscana con i responsabili del Rinascita Doccia Calcio Femminile e Fabio Niccolai della U.N.V.S., oltre alla presenza del neo delegato Coni di Firenze, Gianni Taccetti, anche lui membro del Club Panathlon. Hanno partecipato invece al dibattito Marina Piazza, già direttrice tecnica nazionale di ginnastica ritmica Fgi, Palma d’oro al merito sportivo Coni – ANSMeS, Camilla Campi, atleta del Rinascita Doccia calcio femminile e rappresentativa toscana, Helga Chiostrini, Associazione Nazionale Atleti Azzurri e Olimpionici d’Italia, ex campionessa italiana ed europea di volley, Alessia Papi, aleta del Rinascita Doccia calcio femminile e rappresentativa toscana, Valeria Pisacchi, presidente U.S. Affrico, e Chiara Stinghi, responsabile attività giovani e progettazione Uisp Firenze.