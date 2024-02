Pancani (Forza Italia) interviene sulla mancata costruzione della scuola di Dietropoggio

CALENZANO – Forza Italia interviene sulla mancata costruzione della nuova scuola di Dietropoggio “Un progetto che avrebbe significato molto per la riqualificazione urbana e sociale di una parte di Calenzano è destinato a rimanere ancora sospeso” afferma, in una nota la consigliera comunale in quota Forza Italia Daniela Pancani. “Capiamo le difficoltà che sono occorse […]

CALENZANO – Forza Italia interviene sulla mancata costruzione della nuova scuola di Dietropoggio “Un progetto che avrebbe significato molto per la riqualificazione urbana e sociale di una parte di Calenzano è destinato a rimanere ancora sospeso” afferma, in una nota la consigliera comunale in quota Forza Italia Daniela Pancani. “Capiamo le difficoltà che sono occorse negli ultimi anni alle ditte edili – prosegue Pancani – tra caro materiali e non solo, e capiamo quanto sia complesso fare lavori pubblici. Capiamo bene anche quelli che sono i tempi e gli iter burocratici e le difficoltà cui devono far fronte gli uffici e i tecnici comunali, spesso in difficoltà sul piano delle competenze e delle nuove tecnologie. Voglio precisare che sui temi dell’edilizia Forza Italia è ben presente e concretamente propositiva. Tuttavia, questa situazione si trascina da anni con un impatto negativo, visto che c’è un cantiere ‘sospeso’, sulla sicurezza e sul degrado. Chiedo di lavorare con urgenza a un percorso che porti a una soluzione definitiva”.