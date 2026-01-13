Pane Quotidiano Firenze: nel 2025 non solo pacchi alimentari, anche bollette pagate e il sostegno a oltre 1.900 persone

FIRENZE – Non solo distribuzione alimentare. Nel corso del 2025 l’Associazione Pane Quotidiano Firenze ha rafforzato il proprio impegno sociale ampliando gli interventi a sostegno delle famiglie in maggiore difficoltà economica, con particolare attenzione alla povertà energetica, alla disabilità e alle fragilità familiari. Attraverso i progetti “Bolletta solidale”, “Amico di famiglia” e “Sostegno ai nuclei con disabili”, l’associazione ha sostenuto 102 nuclei […]

FIRENZE – Non solo distribuzione alimentare. Nel corso del 2025 l’Associazione Pane Quotidiano Firenze ha rafforzato il proprio impegno sociale ampliando gli interventi a sostegno delle famiglie in maggiore difficoltà economica, con particolare attenzione alla povertà energetica, alla disabilità e alle fragilità familiari. Attraverso i progetti “Bolletta solidale”, “Amico di famiglia” e “Sostegno ai nuclei con disabili”, l’associazione ha sostenuto 102 nuclei familiari, composti da 276 persone, tra cui 89 minori, 33 anziani e 42 persone con disabilità.

Nel dettaglio, nel 2025 sono state pagate 297 bollette di luce, acqua e gas, per un importo complessivo pari a 33.608 euro, evitando il distacco delle utenze e contribuendo a garantire condizioni di vita dignitose a famiglie già fortemente esposte alla marginalità sociale. Accanto al sostegno sulle utenze domestiche, Pane Quotidiano Firenze ha inoltre distribuito gift card e buoni spesa per un valore complessivo di 42.195 euro, raggiungendo 540 nuclei familiari per un totale di 1.683 persone, tra cui 466 minori e 286 anziani, dei quali 111 con disabilità. Un intervento che ha consentito alle famiglie beneficiarie di affrontare le spese quotidiane con maggiore autonomia e dignità.

Resta centrale anche l’impegno storico dell’associazione nella distribuzione alimentare e nella presenza quotidiana sul territorio. Nel 2025, grazie all’opera dei volontari, sono stati distribuiti oltre 1.033,5 chilogrammi di pane presso la Badia Fiorentina, trasformando un gesto semplice in un presidio costante di ascolto e vicinanza per le persone più fragili. “La povertà oggi non è solo mancanza di cibo, – spiegano dall’associazione – ma incapacità di sostenere i costi essenziali della vita quotidiana. Pagare una bolletta significa tenere accesa una luce, ma anche preservare la dignità di una famiglia e prevenire l’isolamento sociale”. L’attività del 2025 conferma il modello di intervento di Pane Quotidiano Firenze, basato su aiuti concreti, misurabili e verificabili, resi possibili dall’impegno dei Volontari e dal sostegno di donatori e di molte realtà del territorio. L’associazione, quindi, rinnova l’invito a cittadini, imprese e istituzioni a sostenere i progetti in corso, affinché l’azione di contrasto alla povertà possa proseguire anche nei prossimi anni.