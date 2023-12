“Panettone sospeso” di ANT per gli alluvionati: in tanti hanno detto sì. Mercoledì 20 la consegna presso la Pubblica Assistenza

CAMPI BISENZIO – Anche quest’anno, grazie alla generosità di tanti cittadini, i “panettoni sospesi” di Fondazione ANT arriveranno a destinazione. Panettoni acquistati con le donazioni fatte nel mese di dicembre dai sostenitori di ANT nell’area fiorentina. E domani, mercoledì 20 dicembre, al circolo GniGnì della Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio, in via Orly, ci sarà la […]

CAMPI BISENZIO – Anche quest’anno, grazie alla generosità di tanti cittadini, i “panettoni sospesi” di Fondazione ANT arriveranno a destinazione. Panettoni acquistati con le donazioni fatte nel mese di dicembre dai sostenitori di ANT nell’area fiorentina. E domani, mercoledì 20 dicembre, al circolo GniGnì della Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio, in via Orly, ci sarà la consegna alle famiglie alluvionate di Campi Bisenzio. Fra le 16 e le 18 i Volontari dell’associazione e di ANT consegneranno i panettoni a chi li vorrà ritirare, insieme al delegato ANT di Firenze, Simone Martini, e a Lorenzo Ballerini, assessore alle politiche sociali del Comune di Campi Bisenzio. Giovedì 21, invece, saranno consegnati altri panettoni alla Mensa Caritas di via Baracca a Firenze.

“Fondazione ANT sa bene cosa significa stare accanto a chi soffre, – dice Simone Martini – la nostra è stata una scelta di cuore e così come abbiamo donato il 50% delle offerte raccolte durante la partita Fiorentina Juventus del 5 novembre alle popolazioni alluvionate che hanno perso tutto; poi abbiamo deciso di donare i panettoni ad alcuni dei cittadini di Campi che hanno subito danni e che vorranno venire a ritirarli mercoledì 20 dicembre. Desidero ringraziare per questo tutti i volontari della Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio che ci ospiterà nella propria sede e l’amministrazione comunale che ha subito appoggiato la nostra iniziativa. Sappiamo bene che è solo un piccolo gesto che non risolverà i problemi di chi a novembre ha perso molto, ma speriamo almeno di regalare un sorriso e di testimoniare la nostra vicinanza sia a loro, sia alle persone seguite da Caritas Firenze, a cui consegneremo altri panettoni giovedì 21”.

“L’amministrazione comunale ringrazia sentitamente ANT per le azioni di solidarietà che sta mettendo in campo in favore della popolazione alluvionata, – ha aggiunto l’assessore Ballerini – in particolare, l’iniziativa del panettone sospeso per i cittadini in condizione di bisogno del Comune di Campi Bisenzio, contribuirà a portare un po’ di normalità alle famiglie colpite dall’alluvione durante le festività natalizie. Una preziosa rete di collaborazione per rafforzare la solidarietà sul territorio”. “Sono davvero grato ad ANT per avere messo a disposizione risorse e capacità organizzative e, soprattutto, le energie dei suoi volontari per dare un aiuto ai cittadini colpiti dall’alluvione di novembre, – ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – l’ennesima prova di solidarietà da parte di chi, da sempre, è vicino a chi soffre. Un’attività preziosa che l’associazione, con i suoi medici e infermieri, ha continuato a prestare nonostante le difficoltà anche nelle zone colpite. L’offerta di metà delle donazioni raccolte allo stadio e l’iniziativa del panettone sospeso rappresentano davvero un grande regalo, che fa emergere ancora una volta il cuore grande e sincero della Toscana”.