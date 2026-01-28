Papa Leone XIV ha risposto al Comune di Signa: “Un messaggio di gratitudine e una benedizione alla comunità”

SIGNA – Papa Leone XIV ha risposto alla lettera inviata prima di Natale dall’amministrazione comunale di Signa con un messaggio di gratitudine, incoraggiamento e benedizione rivolto all’intera comunità. Lettera a cui era allegato il calendario realizzato in collaborazione con l’Associazione Scambi Internazionali, un viaggio per immagini nella storia medievale del territorio. Nella sua risposta, Papa Leone ha manifestato viva gratitudine per il premuroso gesto e per i sentimenti filiali che lo hanno suggerito, sottolineando l’importanza dell’impegno profuso nella tutela e nella salvaguardia del patrimonio storico e culturale locale. Il Santo Padre ha esortato a proseguire con costanza su questo percorso, riconoscendone il valore per la comunità e per le generazioni future. Invocando l’intercessione della Vergine Maria, Papa Leone ha augurato copiosi doni di pace e di letizia e ha impartito la Benedizione Apostolica, estendendola a tutti i concittadini di Signa e alle persone care. “La lettera ha colto di sorpresa l’amministrazione comunale, che ha accolto la risposta con grande gioia e sincera commozione, interpretandola come un segno di attenzione e di vicinanza verso Signa e il suo patrimonio storico, culturale e umano”.