Parco dei tulipani, Gandola: “Lieto che la mia proposta di estendere il progetto a Campi sia stata accolta”

CAMPI BISENZIO – “Sono davvero lieto che la mia proposta di estendere anche a Campi il progetto “Wander and Pick” con la piantumazione di migliaia di tulipani per arricchire uno spazio urbano del territorio campigiano sia finalmente diventata realtà”: a dirlo è il capo gruppo delle liste di centro-destra, Paolo Gandola, che spiega: “La mozione, a mia firma, fu presentata e approvata nel 2022 e oggi, finalmente, dopo due anni di attesa, si è tenuta l’inaugurazione del campo davanti al convento delle Bettine”. “Visto il successo già riscontrato a Scandicci, Sesto Fiorentino e Lastra a Signa – aggiunge _ nel 2022 presentai in consiglio comunale la mozione con la quasi chiesi di estendere anche a Campi il progetto dell’associazione “Pacme Ong Firenze – Le tribù della Terra”, di ricerca e sviluppo che agisce come intermediario scientifico e culturale di promozione della innovazione sostenibile e della creatività artistica e culturale. L’atto fu poi approvato all’unanimità condividendo la necessità di far nascere, anche a Campi, il giardino diffuso e da oggi, finalmente, grazie al lavoro dell’associazione, è possibile anche per noi campigiani godere della bellezza di migliaia di tulipani”.