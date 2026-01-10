News

Parco del Neto: chiuso per verifiche alle alberature

CALENZANO – Chiuso il Parco del Neto dalla giornata di oggi, sabato 10 gennaio. La chiusura è stata decisa per effettuare alcune verifiche straordinarie sulle alberature che hanno subito gli effetti degli ultimi eventi meteo, e verrà riaperto quando saranno garantite le condizioni di sicurezza.

