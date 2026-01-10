Parco del Neto: chiuso per verifiche alle alberature

CALENZANO – I paesaggi di Calenzano fanno da sfondo all’ultimo videoclip musicale della band coreana Enhypen, una dele formazioni più influenti della scena K-Pop mondiale. Nel videoclip, realizzato in gran segreto, ci sono Travalle, il Castello e le strade del borgo medievale. Gli Enhypen, composti da sette membri, rappresentano la nuova generazione del pop coreano […]
SESTO FIORENTINO – Come previsto dal meteo, la giornata di oggi è interessata da un’ondata maltempo iniziata con una spruzzata di neve sulla vetta di Monte Morello e proseguita con una nevicata che ha interessato parte del territorio. La Protezione civile di Sesto Fiorentino ha diramato per questo l’allerta neve e ieri è iniziato lo […]
CALENZANO – Per il Parco delle Carpugnane è stato previsto dall’amministrazione comunale di Calenzano un intervento specifico per la messa in sicurezza dell’area in prossimità del Torrente Chiosina con la creazione di murature e rilievi arginali. Una indicazione necessaria decisa per evitare disagi ambientali. È stata così approvata dalla giunta comunale la progettazione del completamento […]
SESTO FIORENTINO – Il 1 agosto 2015 moriva Daniele Calieri, giornalista e uno dei fondatori di Piananotizie. Lo vogliamo ricordare con uno dei suoi articoli pubblicati dalla testata e raccolto nel libro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto”, dedicato alla “Sesto di una volta”. Tra i molti pubblicati abbiamo scelto, un classico, […]