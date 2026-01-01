Parco delle Carpugnane, un progetto di messa in sicurezza dell’area del Chiosina

CALENZANO – Per il Parco delle Carpugnane è stato previsto dall’amministrazione comunale di Calenzano un intervento specifico per la messa in sicurezza dell’area in prossimità del Torrente Chiosina con la creazione di murature e rilievi arginali. Una indicazione necessaria decisa per evitare disagi ambientali. È stata così approvata dalla giunta comunale la progettazione del completamento del terzo lotto del Parco, decidendo un progetto condiviso attraverso il percorso partecipativo. La progettazione, affidata all’Ufficio tecnico comunale, ha portato alla redazione del progetto tecnico-economico che definisce il quadro degli interventi strutturali necessari per la messa in sicurezza dell’area, il miglioramento dell’accessibilità e la valorizzazione degli spazi destinati alla fruizione pubblica. La messa in sicurezza dell’area vicino al Chiosina prevede anche la realizzazione di opere complementari per la riqualificazione della strada di accesso al Parco in prossimità dell’edificio Vab e dei Vigili del fuoco, comprensive di tratti di fognatura e di attraversamenti pedonali rialzati lungo via Giusti, con l’obiettivo di ridurre la velocità dei veicoli e aumentare la sicurezza; l’esecuzione delle opere murarie necessarie all’installazione delle attrezzature ludiche; la fornitura e posa delle stesse attrezzature.

Sono anche previste nuove alberature destinate alla creazione di boschetti verdi all’interno del Parco, così come gli interventi necessari alla realizzazione delle aree dedicate ai cani. L’importo complessivo del progetto del terzo lotto è pari a 3.809.512 euro, interamente finanziato attraverso un contributo di Autostrade per l’Italia Spa. Il cronoprogramma prevede l’affidamento dei lavori entro aprile 2026, la conclusione degli interventi e il collaudo entro l’anno. La progettazione approvata rappresenta una cornice tecnica, che darà luogo poi alla progettazione di dettaglio dei singoli stralci funzionali che saranno messi a punto nei primi mesi del 2026 grazie ai contributi emersi dal percorso partecipativo svolto dall’amministrazione comunale per definire finalità e funzioni delle aree del Parco. Entro gennaio saranno restituiti i risultati del sondaggio pubblico, che ha visto la partecipazione di 657 cittadini al questionario pubblicato sul sito del Comune, e sarà organizzata un’assemblea pubblica dedicata alla presentazione e al confronto sulle proposte.