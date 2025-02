“Parlano tra loro i tuli, tuli, tuli, tulipan…”: piantati 16.000 bulbi in via Brunelleschi, sbocceranno a primavera

LASTRA A SIGNA – Il giardino diffuso dei tulipani, il progetto di architettura paesaggistica Wanderandpick promosso per il quarto anno consecutivo a Lastra a Signa in collaborazione con l’associazione Le Tribù della terra Ong (P.A.C.M.E, icada un’idea di Alessandra Benati), tornerà a primavera nel giardino davanti alle mura in via Brunelleschi. Nelle scorse settimane è […]

LASTRA A SIGNA – Il giardino diffuso dei tulipani, il progetto di architettura paesaggistica Wanderandpick promosso per il quarto anno consecutivo a Lastra a Signa in collaborazione con l’associazione Le Tribù della terra Ong (P.A.C.M.E, icada un’idea di Alessandra Benati), tornerà a primavera nel giardino davanti alle mura in via Brunelleschi. Nelle scorse settimane è stata ultimata la piantumazione di 16.000 bulbi di tulipani, alcuni di varietà antiche e rare, che una volta fioriti creeranno una sequenza di raggi con l’obiettivo di valorizzare l’ambiente circostante, invitando lo spettatore a immergersi in questo bellissimo anfiteatro naturale.

Il progetto di quest’annoè un labirinto che si snoda a fianco delle mura esterne restaurate e permetterà aree per passeggiare, conversare, far disegnare i bambini, ospiterà eventi per tutti, scuole e cittadini in cerca di relax e bellezza. Al momento della fioritura dei tulipani saranno infatti organizzati eventi collaterali di promozione della cultura florovivaistica anche in collaborazione con l’istituto comprensivo. Fra gli obiettivi del progetto, oltre alla creazione di un giardino che possa unire scienza, diletto, arte, ecologia e cura ambientale della persona permettendo la raccolta dei fiori, c’è la promozione dell’innovazione sostenibile e la creatività artistica e culturale oltre al passaggio e trasferimento delle conoscenze finalizzate a garantire un’ampia divulgazione e diffusione sia della ricerca scientifica che della cultura artistica.

Wanderandpick e l’associazione Tribù della Terra si avvalgono della collaborazione dell’architetto paesaggista Ines Romitti e dei giovani designer Amber Jacobs e Francesco Benati. “Con questa nuova edizione – ha spiegato il vicesindaco e assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni – torniamo alla location delle mura, luogo simbolico del nostro territorio, che vogliamo promuovere e valorizzare. In questo caso farà da sfondo all’iniziativa il restauro del terzo lotto della nostra importante cinta muraria, nel tratto denominato Cascina Pinucci. Il progetto ha anche una forte valenza ambientale ed educativa e invitiamo tutti cittadini e soprattutto i più giovani a visitare il parco e il giardino fiorito creato con i bellissimi tulipani”.