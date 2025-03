“Parlano tra loro i tuli, tuli, tuli, tulipan”: sabato 29 l’inaugurazione dell'”Orto di Bettina”

CAMPI BISENZIO – Venticinquemila tulipani. Sono quelli che “sbocceranno” da sabato 29 marzo quando, alle 10, ci sarà l’inaugurazione dell’”Orto di Bettina – I suoi fiori, i suoi frutti”, progetto realizzato e curato dall’associazione Bettina Onlus con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio. L’appuntamento è in via Torricella, San Martino, e vedrà l’apertura al […]

CAMPI BISENZIO – Venticinquemila tulipani. Sono quelli che “sbocceranno” da sabato 29 marzo quando, alle 10, ci sarà l’inaugurazione dell'”Orto di Bettina – I suoi fiori, i suoi frutti”, progetto realizzato e curato dall’associazione Bettina Onlus con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio. L’appuntamento è in via Torricella, San Martino, e vedrà l’apertura al pubblico di un meraviglioso campo di 25.000 tulipani piantumati. Tulipani che, insieme all’immagine del sole e dei suoi raggi, simboleggiano l’inizio di un’opera di grande significato: “Come il sole, sorgendo, dona luce e calore al mondo, risvegliando la natura e nutrendo la vita, così il Conventino sull’argine del Bisenzio ha esteso i suoi raggi fino ai confini del mondo portando luce e calore”. Un messaggio di speranza e rinascita che si concretizza attraverso il lavoro dell’associazione Bettina Onlus.

A partire dal giorno dell’inaugurazione, quindi, il parco sarà accessibile gratuitamente tutti i giorni dalle 10 alle 19, permettendo ai visitatori di passeggiare tra i percorsi immersi nei colori dei tulipani. Sarà inoltre possibile raccogliere e portare a casa i fiori con un’offerta di 1 euro a fiore, destinata all’associazione, per il sostegno e la cura del progetto. Il ricavato delle offerte sarà utilizzato per il restauro della chiesa del convento. Su prenotazione, sarà inoltre possibile visitare il Convento della Bettina, patrona del Comune di Campi Bisenzio. Per maggiori informazioni e per prenotare una visita guidata, è possibile contattare il numero 3920676575 (Andrea). “L’amministrazione comunale – si legge in una nota – invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo evento speciale, un’occasione per celebrare la natura, la memoria e la solidarietà, valori che da sempre contraddistinguono il nostro territorio. Un sincero ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto”.