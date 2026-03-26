Parola d’ordine inclusione: anche con i giochi per bambini. Martedì 31 l’inaugurazione nei giardini di Largo Saint Fons

LASTRA A SIGNA – Sarà inaugurata martedì prossimo, 31 marzo, alle 17 la nuova grande struttura di gioco combinato multifunzione (di una superficie di 89 metri quadrati) in Largo Saint Fons ai giardini del Palazzetto dello sport. La nuova attrezzatura ludica è costituita da elementi utilizzabili da terra e in elevazione per lo svolgimento di […]

LASTRA A SIGNA – Sarà inaugurata martedì prossimo, 31 marzo, alle 17 la nuova grande struttura di gioco combinato multifunzione (di una superficie di 89 metri quadrati) in Largo Saint Fons ai giardini del Palazzetto dello sport. La nuova attrezzatura ludica è costituita da elementi utilizzabili da terra e in elevazione per lo svolgimento di attività diversificate, contribuendo così a creare uno spazio pensato come luogo di interazione, in cui i bambini possano condividere e giocare insieme indipendentemente dalle proprie abilità. Il gioco è composto da scivoli, scale, arrampicate e i pannelli ludici danno ai bambini la possibilità di arrampicarsi, nascondersi, scivolare, consentendogli così, attraverso l’esecuzione di semplici attività, di confrontarsi con piccole sfide e di stimolare le proprie abilità, favorendo lo sviluppo motorio, fisico ed emotivo. I pannelli ludici daranno la possibilità anche ai bambini con disabilità più importanti di partecipare al gioco e di interagire con gli altri bambini. L’età d’uso indicata interessa la fascia 4-14 anni.

A completamento dell’allestimento dell’area giochi sono stati installati una pavimentazione in gomma colata 100% Epdm, gettata in opera e un percorso pedonale con pendenze idonee al transito di persone in sedie a rotelle in ottemperanza delle normative sulle barriere architettoniche. La pavimentazione in gomma colata in opera consentirà di ottenere una superficie antiscivolo, continua, liscia e priva di qualsivoglia dislivello per un facile spostamento all’interno delle aree gioco anche a persone con ridotte capacità motorie.

“Questo gioco di grandi dimensioni, – ha spiegato il sindaco Emnauele Caporaso – inclusivo e quindi adatto per essere utilizzato anche dai bambini con disabilità motorie, è veramente una cosa unica per il nostro territorio: si tratta, per tipologia, dimensioni, grandezza di una delle attrezzature ludiche più importanti dell’area della Città metropolitana di Firenze: di simile tipologia ne esiste soltanto una a Pistoia in un’area privata. Si tratta di un importante investimento per l’amministrazione comunale che così vuole valorizzare una delle aree gioco più importanti del territorio. Ci auguriamo che sia quindi fruita dai nostri cittadini ma anche dai piccoli utenti dei Comuni limitrofi”. Nell’occasione sarà offerta una merenda a tutti i bambini.