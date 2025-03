Parrocchiani e amministratori salutano don Nistri

SESTO FIORENTINO – La Pieve di San Martino completamente piena per salutare, questa mattina, don Silvano Nistri morto sabato scorso all’età di 98 anni. Oltre ai parrocchiani, al mondo religioso anche gli amministratori locali che lo hanno conosciuto in passato e quelli attuali. Don Silvano Nistri è stato memoria storica della Chiesa fiorentina, sacerdote della […]



SESTO FIORENTINO – La Pieve di San Martino completamente piena per salutare, questa mattina, don Silvano Nistri morto sabato scorso all’età di 98 anni. Oltre ai parrocchiani, al mondo religioso anche gli amministratori locali che lo hanno conosciuto in passato e quelli attuali. Don Silvano Nistri è stato memoria storica della Chiesa fiorentina, sacerdote della generazione di don Lorenzo Milani, con cui fu in stretto contatto, che come scrittore si è occupato delle biografie di alcuni illustri protagonisti del cattolicesimo fiorentino del Novecento. A celebrare i funerali l’arcivescovo di Firenze, monsignor Gherardo Gambelli. Oltre ad alcuni ricordi personali, durante la cerimonia è stato letto il testamento dove don Nistri ha ringraziato i religiosi e i parrocchiani e si è scusato per qualche sua “mancanza” e gran parte dei suoi averi li ha donati in beneficenza.