“Parte da noi”, anche a Campi Bisenzio un comitato a sostegno di Elly Schlein verso le primarie del Pd

CAMPI BISENZIO – Anche Campi Bisenzio, o almeno una parte, si schiera dalla parte di Elly Schlein nella corsa alle primarie per la segreteria nazionale del Partito Democratico. “Parte da noi Campi Bisenzio” comunica infatti la nascita di un comitato elettorale dopo il recente tour della stessa Schlein a Firenze e in Toscana, “voluto proprio per una raccolta di proposte e di ascolto – si legge in una nota del comitato – riscuotendo un notevole successo. La sua posizione l’ha illustrata in modo chiaro nella tappa al Circolo Vie Nuove di Firenze: lotta alle diseguaglianze, lavoro e clima. Sono questi i tre capisaldi sui quali vuole lavorare, definendo la Toscana una regione il cui “cuore batte a sinistra”. “Ci tengo a informare la cittadinanza – dice il referente per Campi Bisenzio, Angelo Cerrato – che questo comitato è aperto a tutti. Chiunque voglia prenderne parte è benvenuto, anche se sprovvisto di tessera mentre l’adesione per poter partecipare alla consultazione di partito è possibile farla fino all’inizio del congresso. Le primarie di febbraio invece sono totalmente aperte a tutti colori i quali dichiarano essere elettori del Pd. È un momento cruciale per il Partito Democratico ma noi ci crediamo. Per informazioni e per aderire contattare o scrivere ad Angelo Cerrato – 3393207292 – angelocerrato2@gmail.com”.