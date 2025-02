Parte da Prato la stagione agonistica 2025 di arrampicata sportiva

PRATO – Sarà Prato la sede del debutto della stagione agonistica italiana di arrampicata sportiva del 2025. Sabato 8 e domenica 9 febbraio si disputerà, presso il Centro di arrampicata Crazy Center, la prima tappa di Coppa Italia Boulder, organizzatada Fasi e Crazy Center. Per il settimo anno consecutivo, quindi, la Coppa Italia di arrampicata sportiva fa tappa a Prato, a testimonianza di un ruolo sempre più nodale della città toscana in ambito climbing. Per gli amanti dei blocchi e della risoluzione dei problemi la prima parte della stagione agonistica rappresenta un periodo denso di appuntamenti imperdibili, a partire dalle tappe di Coppa Italia, con le prime due prove molto ravvicinate. Infatti, dopo il debutto toscano, la seconda tappa si disputerà a Mozzate (Como) il 22 e 23 febbraio, mentre la terza si svolgerà a Modena il 29 e 30 marzo. Il 15 e 16 marzo, inoltre, si disputerà il Campionato Italiano Boulder a Roma.

Il programma della tappa inaugurale di Coppa Italia prevede per sabato 8 febbraio lo svolgimento delle qualifiche femminili alle 9.30 e di quelle maschili alle 15.30. Domenica 9 febbraio alle 10 cominceranno le semifinali (maschili e femminili in contemporanea), mentre alle16 si disputeranno le finali (sempre in contemporanea). Seguirà, verso le 18.30, la cerimonia di premiazione. A contendersi il podio molte atlete di altissimo livello, che saranno pronte a dare battaglia a colpi di movimenti spettacolari e prese incredibili. Per citarne alcune: la vice campionessa italiana Giorgia Tesio (Centro Sportivo Esercito), la campionessa italiana Under 20 Francesca Matuella (Arco Climbing), Federica Papetti (Rock Brescia) detentrice della Coppa Italia 2024, Giulia Medici (Sport Promotion) e Irina Daziano (Inout Chiusa di Pesio) che ha conquistato un emozionante argento nella tappa genovese di Coppa Europa. Ma molte altre atlete fra le 74 iscritte alla gara scalpitano per raggiungere la finale.

Sul fronte maschile sono 83 gli atleti che si sfideranno per il primo podio stagionale. Non mancheranno il Campione Italiano in carica, Nicolò Sartirana (Centro Sportivo Esercito), e il trionfatore di Coppa Italia 2024, Pietro Biagini (Kundalini SSD). Saranno pronti a dare loro filo da torcere l’olimpionico Michael Piccolruaz (Fiamme Oro), l’azzurro Giorgio Tomatis (Centro Sportivo Esercito), che nella scorsa stagione ha affrontato l’avvincente esperienza delle Olympic Qualifier Series, e molti altri azzurri, fra cui Luca Boldrini (Deva Wall) e Davide Colombo (Fiamme Oro). Da tenere sott’occhio anche il Campione U16 Andrea Ludovico Chelleris (Teste di Pietra), il campione Under 18 Riccardo Vicentini (Lupi Climbing Team), il vice-campione Under 18 Matteo Reusa (ASD Kuota 8.10) e tutte le giovani leve che stanno contribuendo a far alzare il livello del Boulder italiano. Tra gli atleti della squadra del Crazy Center, che gareggeranno davanti al pubblico amico, saranno presenti Giovanni Bagnoli, Giovanni Casavecchi, Lorenzo Landini, Simone Mabboni ed Emiliano Zingrini.