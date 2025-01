Parte la raccolta straordinaria degli alberi di Natale: si smaltiscono portandoli agli Ecocentri o nei cassonetti dei rifiuti organici

FIRENZE – Anche quest’anno, fino al 25 gennaio, gli alberi di Natale possono essere consegnati direttamente agli Ecocentri sul territorio gestito da Alia Multiutility, dove verranno trasformati in compost. Un modo semplice per smaltire in modo corretto il vostro abete natalizio. Per conoscere gli orari di apertura dell’Ecocentro più vicino è possibile consultare il portale web di Alia (www.aliaserviziambientali.it) collegandosi alla […]

FIRENZE – Anche quest’anno, fino al 25 gennaio, gli alberi di Natale possono essere consegnati direttamente agli Ecocentri sul territorio gestito da Alia Multiutility, dove verranno trasformati in compost. Un modo semplice per smaltire in modo corretto il vostro abete natalizio. Per conoscere gli orari di apertura dell’Ecocentro più vicino è possibile consultare il portale web di Alia (www.aliaserviziambientali.it) collegandosi alla sezione “Dove lo porto”, oppure accedere ad Aliapp, la App di Alia scaricabile gratuitamente per sistemi IOS e Android che, da Smartphone, consente ai cittadini di accedere a un’ampia serie di servizi, compresa la possibilità di effettuare segnalazioni di rifiuti abbandonati, indicando il luogo dell’abbandono e allegando la foto dei rifiuti così da ricevere da Alia aggiornamenti sulla successiva rimozione.

Gli abeti possono anche essere inseriti (spezzati) nei cassonetti per rifiuti organici (coperchio marrone) o nelle isole interrate (torretta per l’organico). Se si scelgono i cassonetti stradali o quelli interrati, è importante non lasciare gli abeti appoggiati all’esterno dei contenitori o sulle piattaforme. Nei Comuni in cui è attivo il servizio porta a porta, l’abete – ben spezzato e inserito nel sacco o nel bidoncino – può essere consegnato il giorno di ritiro dell’organico. Infine, gli alberi di Natale sintetici, se in cattivo stato e quindi non riutilizzabili, possono essere portati agli Ecocentri oppure ritirati a domicilio da Alia attraverso il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti. Per ulteriori informazioni è a disposizione il servizio di call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 telefonando ai numeri 800 888333 (da rete fissa, gratuito), 199 105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571 1969333 (da rete fissa e rete mobile).