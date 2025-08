Partita da Sesto la staffetta podistica “2 Agosto per non dimenticare”

SESTO FIORENTINO – Partita nel pomeriggio la staffetta podistica Sesto Fiorentino-Bologna “2 agosto una data da non dimenticare”. La partenza della 45esima edizione è avvenuta da piazza Vittorio Veneto. La corsa è promossa dall’Asd Ausonia e ha come finalità quella di tenere viva la memoria della strage di matrice neofascista avvenuta alla stazione di Bologna […]

SESTO FIORENTINO – Partita nel pomeriggio la staffetta podistica Sesto Fiorentino-Bologna “2 agosto una data da non dimenticare”. La partenza della 45esima edizione è avvenuta da piazza Vittorio Veneto. La corsa è promossa dall’Asd Ausonia e ha come finalità quella di tenere viva la memoria della strage di matrice neofascista avvenuta alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980. A dare il via ai podisti è stato il sindaco Lorenzo Falchi che ha ringraziato la società e richiamato l’importanza di tutte le iniziative utili a coltivare e preservare la memoria, alla vigilia delle celebrazioni per il 45esimo anniversario della strage. Proprio in occasione della ricorrenza, è stato anche rinnovato nei giorni scorsi il cartello all’ingresso dei Giardini 2 Agosto, in viale Ariosto, recante una nuova iscrizione che tiene conto della verità giudiziaria faticosamente raggiunta soltanto di recente.