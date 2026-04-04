Pasqua, dal Cireneo Gruppo di Preghiera buoni spesa e buoni carburante per eliminare gli “ostacoli della povertà”

CAMPI BISENZIO – Nell’ambito del progetto “Help”, il Il Cireneo – Gruppo di Preghiera Odv, organizzazione di volontariato regolarmente iscritta al Registro unico nazionale del terzo settore), annuncia “l’avvio di una significativa iniziativa a sostegno delle famiglie in condizioni di difficoltà economica in vista della Pasqua. Quest’anno, infatti, l’approccio assistenziale è cambiato radicalmente: invece di limitarsi alla tradizionale distribuzione di un pasto caldo a domicilio, l’organizzazione ha scelto di fornire direttamente alle famiglie buoni per la spesa di generi di prima necessità e, novità assoluta, buoni per l’acquisto di carburante. Questa nuova modalità operativa è volta a restituire dignità e libertà di scelta ai beneficiari, permettendo loro di acquistare prodotti in base alle reali necessità e di contrastare efficacemente ogni forma di spreco”.

“L’introduzione dei buoni carburante – spiegano – è il cuore pulsante e più urgente dell’iniziativa. L’idea è nata dalla constatazione di una criticità inaspettata quanto drammatica: l’impennata dei costi del carburante, esacerbati dall’attuale scenario internazionale, ha reso proibitivo l’uso dell’automobile per molte famiglie. Ciò ha portato a situazioni incresciose, dove l’impossibilità di sostenere la spesa per la benzina impediva alle famiglie di recarsi ai centri di distribuzione (come la Caritas) per ritirare i pacchi viveri a cui avevano diritto. In questo contesto, il buono carburante non è solo un aiuto economico, ma un fondamentale strumento logistico per garantire l’accesso ad aiuti già disponibili. L’iniziativa ha trovato il sostegno puntuale dell’associazione Chance di Firenze, che in più occasioni ha partecipato in partnership con Il Cireneo Gruppo di Preghiera”.

“Vivere queste situazioni in prima persona – ha detto il presidente Roberto Valerio – è l’unico modo per comprenderne la gravità: non avere neanche la benzina per recarsi a ritirare un pacco viveri è una situazione che non dovrebbe esistere in una società civile. Il progetto “Help” si evolve per rispondere con intelligenza e cuore a queste nuove e inattese forme di povertà. Fornendo buoni spesa e soprattutto buoni carburante, non stiamo solo donando risorse, stiamo eliminando ostacoli e restituendo autonomia e dignità. Questo è il vero senso della nostra missione. Personalmente, ringrazio di cuore l’associazione Chance e tutte le altre organizzazioni che ci sostengono. Senza la loro incessante e generosa partecipazione, iniziative come questa non potrebbero concretizzarsi, lasciando sole le famiglie più vulnerabili”.