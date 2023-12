Passaggio di consegne alla guida della Pollicino Onlus: Matteo Mannelli subentra a Beppe Bonardi

SIGNA – Passaggio di consegne alla guida della Pollicino Onlus. Beppe Bonardi, infatti, volto storico del territorio e dell’associazionismo signese, ha passato il testimone a Matteo Mannelli, gà nel consiglio diettivo dell’associazione: “A tutti gli amici e ai collaboratori – queste le parole di <Bonardi – voglio rivolgere il mio grazie per aver potuto sostenere il nostro motto “Operare con gioia insieme agli altri”. Sono stati anni bellissimi, vissuti i primi sotto l’egida dell’Ente Fiera e gli attuali, da diversi anni, con la fondazione della Pollicino Onlus. Come succede nella normalità anche le più belle avventure hanno un inizio e purtroppo una fine. E per questo anche il mio periodo di presidenza è giunto al termine. In conseguenza di ciò ho posto la mia attenzione verso un giovane, affinché la Pollicino possa continuare a operare e andare avanti. Si tratta di Matteo Mannelli, già da tempo vice-presidente. Ovviamente resto a disposizione della Pollicino per quanto mi permetterà l’età della pensione, già da molti anni raggiunta”. “Beppe – ha detto invece Mannelli – è una persona unica. Il suo esempio è il regalo più grande. Sono sicuro che, come presidente onorario, continuerà a darci una mano e insieme realizzeremo importanti progetti per i bambini e le famiglie signesi.