Passaggio di consegne nel gruppo consiliare “Lista Giampiero Fossi”: Carla Tarchi subentra a Tiziano Tardani

SIGNA – Passaggio di consegne all’interno del gruppo consiliare della lista civica Giampiero Fossi: il capogruppo Tiziano Tardani ha rassegnato infatti le proprie dimissioni ed è subentrata Carla Tarchi. La surroga è avvenuta nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale. “Desidero ringraziare Tiziano Tardani per il lavoro svolto in questi anni, per il contributo dato […]

SIGNA – Passaggio di consegne all’interno del gruppo consiliare della lista civica Giampiero Fossi: il capogruppo Tiziano Tardani ha rassegnato infatti le proprie dimissioni ed è subentrata Carla Tarchi. La surroga è avvenuta nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale. “Desidero ringraziare Tiziano Tardani per il lavoro svolto in questi anni, per il contributo dato all’attività amministrativa e per l’impegno con cui ha affrontato questa esperienza istituzionale, – ha commentato il sindaco Giampiero Fossi – amministrare la cosa pubblica richiede tempo, responsabilità e grande disponibilità personale, e il suo apporto è stato importante per il gruppo e per tutta l’amministrazione. A Carla Tarchi rivolgo, invece, un sincero augurio di buon lavoro, certo che saprà affrontare questo incarico con serietà, equilibrio e spirito di servizio”.