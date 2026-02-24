Passerella di San Martino, Gandola e De Fenzi: “Mozione per abbattere le barriere architettoniche e riqualificare gli accessi”

CAMPI BISENZIO – Una mozione per la riorganizzazione funzionale e l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti nelle strade di accesso alla “Passerella di San Martino”. Ad annunciarla sono Paolo Gandola, capogruppo delle liste di centrodestra, e Nicola Douglas De Fenzi, capogruppo di Impegno Vero, che hanno presentato congiuntamente l’atto in consiglio comunale. “La “Passerella di San […]

CAMPI BISENZIO – Una mozione per la riorganizzazione funzionale e l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti nelle strade di accesso alla “Passerella di San Martino”. Ad annunciarla sono Paolo Gandola, capogruppo delle liste di centrodestra, e Nicola Douglas De Fenzi, capogruppo di Impegno Vero, che hanno presentato congiuntamente l’atto in consiglio comunale. “La “Passerella di San Martino” – spiegano – è un collegamento pedonale strategico che unisce via Cesare Battisti con l’area di via Bisenzio/via Ombrone ed è quotidianamente utilizzata da centinaia di residenti del quartiere di San Martino per raggiungere il centro cittadino e le fermate dell’autobus della linea 30 in via Giordano Bruno”.

“Si tratta di un’infrastruttura fondamentale per la mobilità di tanti cittadini – aggiungono – ma oggi presenta criticità evidenti. Gli accessi, in particolare dal lato di via Cesare Battisti, mostrano gravi carenze strutturali e barriere architettoniche che la rendono di fatto inaccessibile alle persone con disabilità o a chi si muove in carrozzina. Una situazione non più tollerabile”. Nel testo della mozione si evidenzia inoltre come la passerella assumerà un ruolo ancora più centrale in prospettiva, rappresentando un collegamento strategico tra il quartiere di San Martino e le future fermate della linea tramviaria 4.2 previste in zona via Giordano Bruno. Per questo motivo, i due capigruppo ritengono opportuno “avviare un procedimento che conduca a una progettazione specifica finalizzata all’eliminazione delle barriere architettoniche e alla complessiva riqualificazione degli accessi”.

Con l’atto presentato, Gandola e De Fenzi impegnano quindi il sindaco e la giunta ad attivarsi tramite gli uffici comunali competenti, nonché coinvolgendo gli uffici regionali del Genio civile e il Consorzio di bonifica, per predisporre una progettazione e la successiva realizzazione di interventi che ridisegnino l’accesso pedonale alla passerella, abbattendo le barriere architettoniche presenti e a informare il consiglio comunale sugli esiti delle interlocuzioni con gli enti coinvolti, con l’obiettivo di giungere alla realizzazione dei lavori di riqualificazione funzionale entro la fine dell’attuale consiliatura.