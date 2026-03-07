“Patto” fra Comune e Istituto Serve di Maria: un’App per scoprire la storia e i monumenti di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Un’App realizzata dagli studenti per valorizzare e promuovere il patrimonio storico e artistico di Campi Bisenzio: è questo l’obiettivo del Patto educativo di comunità stipulato nei giorni scorsi tra l’amministrazione comunale e l’Istituto Serve di Maria. Il progetto, intitolato “Ambasciatori e ambasciatrici d’arte di Campi Bisenzio in App”, vede infatti la collaborazione […]

CAMPI BISENZIO – Un’App realizzata dagli studenti per valorizzare e promuovere il patrimonio storico e artistico di Campi Bisenzio: è questo l’obiettivo del Patto educativo di comunità stipulato nei giorni scorsi tra l’amministrazione comunale e l’Istituto Serve di Maria. Il progetto, intitolato “Ambasciatori e ambasciatrici d’arte di Campi Bisenzio in App”, vede infatti la collaborazione di partner come la Fondazione Franchi e l’Italia 3 D Academy di Pisa: gli studenti svilupperanno un’applicazione mobile geolocalizzata e pensata non solo per i turisti, ma anche per i residenti. Il percorso educativo di cui saranno protagonisti punta a integrare capacità e aspetti educativi diversi tra loro come le competenze digitali, la cittadinanza attiva e la valorizzazione e conoscenza del patrimonio storico e artistico locale.

“Questo Patto educativo di comunità con l’Istituto Serve di Maria dimostra come scuola e istituzioni del territorio possano collaborare per offrire ai ragazzi esperienze formative concrete, digitali e inclusive, – ha detto il vicesindaco Federica Petti – la App non sarà solo uno strumento per conoscere la nostra città, ma un ponte tra cultura, tecnologia e cittadinanza attiva, aperto a tutti i cittadini e ai visitatori”. “Siamo orgogliosi di far conoscere la nostra città attraverso il lavoro dei nostri studenti e siamo entusiasti nel vederli protagonisti nella creazione di un’App che valorizza la storia e l’arte del nostro territorio” ha aggiunto suor Annamaria Biscaro (nella foto con il vicesindaco Petti e il dirigente scolastico Francesco Del Ristoro).

Partendo da un lavoro di studio e approfondimento della storia locale, i ragazzi realizzeranno una guida interattiva (con la voce narrante di Bruno Santini) di quelli che sono i principali luoghi di interesse culturale, storico e paesaggistico del territorio di Campi Bisenzio attraverso vari strumenti a cominciare naturalmente dai video, con veri e propri filmati narrativi che racconteranno le storie di luoghi e personaggi rilevanti; i contenuti saranno tutti sottotitolati in modo da garantirne l’accesso anche a chi ha disabilità e supportati da mappe interattive e contenuti geolocalizzati che potranno guidare passo passo la visita di un turista o di un cittadino curioso di scoprire la storia della propria città. Tutto questo adottando un linguaggio semplice ed inclusivo, adatto a un pubblico eterogeneo senza trascurare la traduzione in inglese e in francese. Fra non molto, quindi, chiunque voglia approfondire la storia di Campi Bisenzio e conoscere i segreti di luoghi straordinari come la trecentesca Rocca Strozzi potrà farlo nel più semplice dei modi: scaricando l’App realizzata dai giovani “ambasciatori e ambasciatrici d’arte di Campi Bisenzio”.