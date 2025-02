“Patto per la lettura” tra Comune, CiviCa, associazioni, librai ed editori

CALENZANO – La lettura come momento di crescita e il territorio come luogo di promozione: è questo alla base del “Patto per la lettura” siglato tra Comune di Calenzano, Biblioteca Civica, associazioni, librerie e editori. Si tratta di un accordo per promuovere la lettura, ampliare la base dei lettori e favorire incontri e occasioni in cui coinvolgere sempre più ampie fasce […]

CALENZANO – La lettura come momento di crescita e il territorio come luogo di promozione: è questo alla base del “Patto per la lettura” siglato tra Comune di Calenzano, Biblioteca Civica, associazioni, librerie e editori. Si tratta di un accordo per promuovere la lettura, ampliare la base dei lettori e favorire incontri e occasioni in cui coinvolgere sempre più ampie fasce della cittadinanza, soprattutto bambini e ragazzi. Il rinnovo estende fino al 2027 l’accordo. Rispetto al triennio precedente i sottoscrittori sono aumentati, con tre nuovi soggetti; sono comunque possibili anche ulteriori e successive adesioni. Il Patto nasce su indicazione del Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del Ministero della Cultura, nell’ambito del progetto “Città che legge”a cui aderisce anche Calenzano e rappresenta uno strumento per la promozione e il sostegno della lettura.

Il Comune di Calenzano, attraverso la biblioteca CiviCa, porta avanti numerosi progetti locali, regionali e nazionali di promozione del libro e della lettura fra cui Nati per leggere, Festival Calenzano dei Lettori, La scuola in biblioteca, Premio Letterario Civica di Calenzano, oltre a tante iniziative culturali e presentazione di libri. L’obiettivo del Patto è mettere in campo un’azione locale coordinata tra istituzioni pubbliche, associazioni e privati che riconoscono la lettura come un valore sociale fondamentale, su cui investire per migliorare il benessere individuale e dell’intera comunità. Con questo obiettivo, i soggetti aderenti si impegnano a rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa, allargare la base dei lettori abituali, moltiplicare le occasioni di contatto e di conoscenza fra i lettori e chi scrive, pubblica, vende, presta, conserva, traduce e legge libri, sviluppando ulteriori iniziative. Tra gli scopi ci sono anche quelli di ampliare la dotazione di spazi, piazze e luoghi dedicati alla lettura e favorire l’esperienza della lettura nelle sue varie forme (individuale, collettiva, ad alta voce o per immagini, inclusiva e accessibile).