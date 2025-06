Paura a Carmignano per due pastori tedeschi e un pitbull: il Comune ne vieta il possesso ai proprietari con un’ordinanza

CARMIGNANO – Il Comune emana un’ordinanza con la quale vieta ai proprietari dei due pastori tedeschi e del pitbull, che hanno seminato paura a Santa Cristina in Mezzana, di “detenere cani a qualsiasi titolo, anche temporaneamente su tutto il territorio comunale” e “dispone attività di controllo da parte degli organi di vigilanza”. L’ordinanza è stata emanata non solo in conseguenza dell’ultimo episodio, con le oche sbranate, ma anche in considerazione del fatto che i tre animali, detenuti in via Cisterna, “non sono accuditi come previsto dalla normativa vigente, pertanto vagano sul territorio causando allarme sociale” con “pregiudizio alla sicurezza delle persone”. L’atto del Comune specifica inoltre che “il servizio veterinario della Usl, la Polizia Municipale e l’arma dei Carabinieri sono incaricati all’esecuzione della presente ordinanza, effettuando periodici controlli e provvedendo al sequestro degli animali eventualmente rinvenuti”. I due pastori tedeschi sono già stati sequestrati e sono al canile, mentre il per il terzo cane, che il proprietario aveva ripreso, vale l’ordinanza emanata e il sequestro qualora fosse di nuovo rintracciato a Carmignano.