PD, 250 idee per la campagna d’ascolto “Immaginiamo Sesto”

SESTO FIORENTINO – Sono 250 le “idee” arrivate al PD sestese per la campagna d’ascolto lanciata qualche settimana fa “Immaginiamo Sesto”. “Nonostante questo periodo difficile per tutti, dove la preoccupazione per la salute si somma a quella per il lavoro, – si legge in una nota del PD – noi stiamo continuando ad ascoltare la città tramite incontri e confronti, utilizzando le piattaforme digitali che ci consentano di fare tutto questo a distanza nel rispetto e nella prudenza necessaria. Le idee arrivate per Immaginiamo Sesto hanno già oltrepassato la quota delle 250. Tantissimi spunti interessanti e innovativi che riguardano tutte le zone della nostra città da Querceto al Polo Scientifico, passando per il Centro”. E’ possibile inviare le proprie idee alla e-mail immaginiamosesto@gmail.com!