Pd, a Querceto i comitati della Piana per Stefano Bonaccini

SESTO FIORENTINO – Si terrà giovedì sera alle 21 alla Casa del Popolo di Querceto l’incontro promosso dai comitati della Piana Fiorentina per Stefano Bonaccini segretario, con la partecipazione della candidata alla segreteria regionale Valentina Mercanti. Al centro dell’iniziativa, al quale parteciperà anche il consigliere regionale Pd Fausto Merlotti, i temi del rinnovamento del Partito Democratico e “del ritorno a un partito popolare, vicino ai problemi quotidiani delle persone a partire da lavoro, sanità, scuola e ambiente, in vista delle primarie nazionali del 26 febbraio che in Toscana prevedono il voto anche per l’elezione del nuovo segretario regionale”, spiegano in un comunicato gli organizzatori.

La candidata Valentina Mercanti, sostenuta dalla mozione di Stefano Bonaccini, è consigliera regionale del PD eletta nella circoscrizione di Lucca, vanta una lunga esperienza amministrativa nel capoluogo della sua provincia, dove ha svolto prima il ruolo di consigliera comunale, e in seguito quello di assessore allo sviluppo economico nel difficile periodo della pandemia. “L’incontro – si legge nella nota – sarà un’occasione di confronto per tutti coloro che hanno a cuore il futuro del Partito Democratico e del centrosinistra, in Toscana e nel Paese, per una grande forza progressista e riformista, capace di promuovere un cambiamento nel segno del contrasto alle diseguaglianze economiche, sociali, di genere e tra le generazioni”.