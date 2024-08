Pd: “A settembre un’iniziativa sulla tramvia. Non mettiamo a rischio i finanziamenti Pnrr”

CAMPI BISENZIO – “La riluttanza di una parte della maggioranza e le dispute tra comitati per il tracciato finale sta facendo passare in secondo piano l’importanza cruciale della tramvia per Campi Bisenzio”: a dirlo, in una nota, è il Pd campigiano che torna su un argomento che sta infiammando l’estate campigiana. “Con un finanziamento mai […]

CAMPI BISENZIO – “La riluttanza di una parte della maggioranza e le dispute tra comitati per il tracciato finale sta facendo passare in secondo piano l’importanza cruciale della tramvia per Campi Bisenzio”: a dirlo, in una nota, è il Pd campigiano che torna su un argomento che sta infiammando l’estate campigiana. “Con un finanziamento mai visto prima per importo e rapidità di erogazione, la nostra città potrà essere collegata per la prima volta con un mezzo su ferro ecologico, moderno e puntuale. Non solo verso Firenze, ma con ben otto fermate dentro il territorio comunale. Una vera rivoluzione per la mobilità di Campi e dei Comuni limitrofi per la quale siamo orgogliosi di avere dato un contributo decisivo”.

“Per questo – continua – nel mese di settembre organizzeremo una grande occasione di discussione e approfondimento invitando i territori che già godono da tempo dei benefici della tramvia e anche il sindaco Tagliaferri. Sul capolinea, infine, siamo convinti che la soluzione individuata dall’amministrazione e comunicata via social dallo stesso sindaco presenti delle criticità che possono compromettere anche la realizzazione del progetto nei tempi imposti dal Pnrr oltre a peggiorare fortemente la vita di molti cittadini. Per questo, oltre le divisioni politiche, presenteremo in consiglio comunale e in città la nostra proposta basata su modifiche meno drastiche e impattanti al progetto originario. Per valorizzare piazza Aldo Moro unendo il capolinea a opere di rigenerazione urbane e ambientali creando al contempo un nuovo spazio pedonale tra le due scuole per mantenere ed incrementare socialità e sicurezza”.