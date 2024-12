Pd: “Annullamento dello streaming del consiglio comunale: la toppa per giustificare lo stop è peggio del buco”

POGGIO A CAIANO – “Con grande disappunto abbiamo appreso che lo streaming del consiglio comunale, previsto per lunedì scorso, è stato annullato a soli 10 minuti dall’inizio della seduta. Una decisione improvvisa e ingiustificata che priva i cittadini della possibilità di seguire in tempo reale le decisioni che riguardano il futuro della nostra comunità”: parole, […]

POGGIO A CAIANO – “Con grande disappunto abbiamo appreso che lo streaming del consiglio comunale, previsto per lunedì scorso, è stato annullato a soli 10 minuti dall’inizio della seduta. Una decisione improvvisa e ingiustificata che priva i cittadini della possibilità di seguire in tempo reale le decisioni che riguardano il futuro della nostra comunità”: parole, queste, del Pd di Poggio a Caiano, che poi aggiunge: “Il presidente del consiglio Mazzoni ha esordito dicendo che quello dello streaming è un costo insostenibile per il Comune di Poggio a Caiano, costo che casualmente è circa lo stesso costo dell’inutile figura del presidente del consiglio, che dovrebbe fare da arbitro, ma che non si sta dimostrando in grado di gestire i lavori del consiglio stesso”.

“Ricordiamo, inoltre, – aggiungono – che per le sue esigenze di comunicazione/propaganda, un giornalista a tempo pieno più convenzioni con due Tv, il sindaco ha speso nel 2024 oltre 50.000 euro. Nulla da obiettare, ma allora non si dica che mancano le poche migliaia di euro per consentire a tutti il diritto di sapere cosa accade in consiglio. Chiediamo spiegazioni immediate su quanto accaduto e un impegno concreto affinché episodi di questo tipo non si ripetano in futuro. Sollecitiamo inoltre l’adozione di misure organizzative più rigorose per garantire la regolarità dello streaming e il rispetto del diritto dei cittadini all’informazione”.

“La trasparenza e la partecipazione – concludono – sono principi cardine di una buona amministrazione. Rendere accessibili i lavori del consiglio attraverso lo streaming è un servizio essenziale, soprattutto per quei cittadini impossibilitati a partecipare fisicamente. L’annullamento all’ultimo secondo rappresenta un grave disservizio e mina la fiducia nelle istituzioni locali, dimostrando che la maggioranza vuole rimanere “chiusa” nel palazzo. Ci viene il sospetto che questa maggioranza, che ha già perso pezzi e che mostra contraddizioni interne, sia mossa da una grande paura: quella che i cittadini e le cittadine sappiano. Invitiamo, infine tutte e tutti a vigilare con noi affinché il consiglio comunale torni a essere un luogo di trasparenza e partecipazione reale”.