Pd Campi: “Molto bene l’asilo nido gratuito, ultimo di una serie importanti di azioni sulla scuola”

CAMPI BISENZIO – “La scuola deve essere al centro delle politiche non solo nazionali ma anche comunali”: il Partito Democratico di Campi Bisenzio non ha dubbi sul fatto che le politiche educative debbano essere considerate una priorità e rivendica con orgoglio il lavoro fatto fin qui dall’amministrazione comunale su questo fronte. “La difficile crisi che stiamo attraversando a causa della pandemia ha fatto emergere ancora di più l’importanza di investire sulla scuola, – spiegano dalla segreteria del Pd – a Campi è stato fatto molto in questi anni e tanti interventi prenderanno il via a breve. Pensiamo per esempio alla sistemazione del secondo piano della scuola Matteucci, a cui si sono aggiunti il nuovo playground e i lavori per il recupero della facciata, lo spostamento del Cpia nei fondi di via Verdi, operazione che ha permesso un risparmio sull’affitto al Centro pastorale, l’ampliamento della scuola Neruda, l’efficientamento energetico della Garibaldi, l’adeguamento sismico delle scuole Vamba e Fra Ristoro, per cui lavori partiranno a breve, lo stesso vale per l’adeguamento sismico del primo lotto della Garibaldi; a questi si aggiungono poi gli interventi fatti sulle scuole campigiane durante l’estate, per adeguare le strutture alle misure dettate dall’emergenza Covid, e che hanno permesso ai ragazzi un rientro in sicurezza”.

Un’attenzione che non si misura solo attraverso i lavori realizzati sugli edifici ma anche con le scelte fatte per venire incontro alle famiglie: “Parliamo di scelte come il contributo dato alle famiglie dei bambini che non sono rientrati nelle scuole dell’infanzia statali e che si sono rivolti alle private – proseguono dalla segreteria – Inoltre siamo particolarmente orgogliosi della decisione di rendere gratuiti gli asili nido per l’anno educativo 2020/2021: verrà infatti azzerata la retta per i nidi comunali e chi l’ha già versata sarà rimborsato; una misura che varrà anche per gli asili nido convenzionati, per i quali è allo studio la modalità di rimborso che sarà comunque totale. Siamo convinti che questa sia una misura importante per dare un aiuto tangibile alle famiglie che hanno subito un colpo durissimo a causa della pandemia, investendo allo stesso tempo sulle politiche educative e sul sostegno all’occupazione femminile”.

Pensare alla scuola inoltre per il Pd campigiano vuol dire, soprattutto in un Comune come Campi considerato uno dei più “giovani” della Toscana, progettare il futuro: “Sarà consegnato a breve il progetto esecutivo per la scuola di via di Gramignano, una nuova struttura che permetterà ai ragazzi di avere una scuola nuova e adatta alle loro esigenze. Per quanto riguarda invece la scuola superiore siamo contenti che sia stato confermato il mantenimento della sede distaccata del liceo Agnoletti, che resterà quindi nel nostro Comune. Ciò non vuol dire che non si stia lavorando anche per portare a Campi una nuova scuola superiore, anzi confermiamo l’impegno su questo fronte, così come stiamo impostando il lavoro per riuscire a realizzare una nuova scuola nel Pc3 di Capalle, questo perché siamo convinti che lo sviluppo della nostra città debba passare necessariamente dall’attenzione alla scuola e ai nostri ragazzi”.