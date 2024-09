Pd-Centrosinistra Insieme “Erp: finalmente il progetto si farà”

CALENZANO – “Finalmente prendiamo atto che questa nuova amministrazione si farà carico di portare avanti, senza più tentennamenti e perdite di ulteriore tempo, il Progetto di rigenerazione Urbana del Centro e di realizzazione di 63 nuovi alloggi popolari, di cui si sottolinea che 27 saranno nuovi alloggi che andranno ad incrementare la dotazione comunale”. E’ quanto si legge in una nota a firma del gruppo consiliare di opposizione Partito Democratico – Centrosinistra Insieme. “La verità è importante per i cittadini, una verità che è stata confermata dalla Regione, con la risposta dell’Assessora Spinelli: ‘il progetto è ad oggi perfettamente in linea con i tempi previsti e non si registrano ritardi’. – prosegue il gruppo di opposizione – Il fatto che Regione abbia dichiarato la piena collaborazione, che come promotrice del progetto sarebbe stata comunque scontata, per noi è un’ulteriore conferma della validità di quella scelta fatta a suo tempo. Calenzano oggi riceve l’eredità di un progetto importante, dall’alto valore sociale, che darà una risposta all’esigenza casa oltre a cambiare il volto di un’area centrale, sostenuto finanziariamente per oltre il 75% dell’intervento dai fondi del Pnrr; ancora oggi si sente parlare della cifra iniziale di assegnazione (poco più di 10,4 milioni di euro), ma in realtà l’importo è stato riadeguato in base ai tariffari dei lavori aggiornati per effetto dell’aumento dei prezzi, e la gara è stata aggiudicata a 14.103.505,90 euro. il 14 gennaio scorso”.

Secondo il Pd Centrosinistra insieme “il progetto su Calenzano era legato strettamente con gli interventi messi in campo dal Comune di Sesto, e che tutti i tentativi fatti per rallentare o bloccare l’intervento avrebbero arrecato un pregiudizio anche ai sestesi; per altro, gli interventi di Sesto, ‘di minore entità’, ci risulta che siano di fatto quasi tutti già realizzati, quindi il danno economico di Sesto non sarebbe ‘perdere un’occasione’, ma ‘perdere il rimborso di spese già sostenute’”. Il gruppo di opposizione si augura di procedere “spediti per arrivare in fondo e rispettare i tempi, e che durante tutto il periodo dell’esecuzione dei lavori l’amministrazione si adoperi per rimuovere ogni ostacolo di qualunque natura, senza perdere ulteriore tempo, perché diversamente le conseguenze sarebbero molti pesanti, e l’amministrazione attuale avrebbe la responsabilità di far perdere a Calenzano un importante finanziamento europeo e l’opportunità di dare una risposta concreta a tante famiglie”.