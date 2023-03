Pd Comitato Elly Schlein “Le primarie di domenica ci hanno indicato la strada da percorrere”

CALENZANO – “Le primarie di domenica ci hanno indicato la strada da percorrere”. E’ il commento del comitato per Elly Schlein Calenzano dopo le primarie del Pd di domenica scorsa che hanno vittoria della Schlein come segretario del Partito Democratico. “La base del Pd – prosegue la nota – ci ha detto che vuole cambiare, […]

CALENZANO – “Le primarie di domenica ci hanno indicato la strada da percorrere”. E’ il commento del comitato per Elly Schlein Calenzano dopo le primarie del Pd di domenica scorsa che hanno vittoria della Schlein come segretario del Partito Democratico.

“La base del Pd – prosegue la nota – ci ha detto che vuole cambiare, ha scelto Schlein e Fossi indicandoci chiaramente la rotta, un partito più attento ai temi fondamentali: eguaglianza, scuola e sanità pubblica, lavoro, ambiente, diritti e territorio, con un linguaggio diverso e la capacità di scegliere da che parte stare. Ora il Pd, tutto insieme, deve farsi carico di questa richiesta e farla vivere anche sui nostri territori. A Calenzano Schlein ha prevalso sulla mozione Bonaccini in un rapporto di circa 62/38 per cento. Ringraziamo i volontari che sono stati al seggio ed hanno permesso lo svolgimento della giornata, e ringraziamo le centinaia di cittadine e cittadini che hanno votato per Elly e la sua visione di società e di partito”.

Il comitato Elly Schlein Calenzano lancia un appello. “Vogliamo fare un appello ai tanti che sono venuti a votare domenica e che hanno sostenuto a Calenzano, in Toscana e in Italia a questa incredibile vittoria. – conclude la nota – Vi diciamo che siamo aperti e siamo una comunità che sta crescendo. Vi chiediamo di venire e iscrivervi al Pd, perché non possiamo più delegare il cambiamento ma dobbiamo costruirlo insieme”.