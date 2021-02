Pd: “Con l’adozione del Piano strutturale iniziamo a costruire la Campi del futuro”

CAMPI BISENZIO – “Con l’adozione del nuovo Piano strutturale iniziamo a costruire la Campi del futuro”. Con queste parole il Partito democratico di Campi Bisenzio, dopo l’ampio e appassionato dibattito svolto fino a oltre la mezzanotte da quasi tutti i gruppi politici, commenta il voto avvenuto durante l’ultimo consiglio comunale che ha visto una maggioranza ampia su molte delle 125 osservazioni al piano e sottolinea l’importante lavoro svolto per portare a compimento il disegno di città a cui ha dedicato questi anni. “E’ un percorso che parte da lontano, dopo un lungo lavoro politico e grazie al grande impegno degli uffici, possiamo dare a Campi una visione più ampia, che guarda al futuro”. Fondamentale in quest’ottica anche il Patto strategico per Campi, sottoscritto negli scorsi giorni dal sindaco Emiliano Fossi col sindaco della Città metropolitana Dario Nardella e il presidente della Regione Eugenio Giani. “È un passaggio – evidenzia il Pd campigiano – che ci permette di guardare con ottimismo a tutta una serie di partite che riteniamo fondamentali e che permetteranno a Campi di ritrovare un ruolo centrale nella Piana. Si tratta di passi concreti per quanto riguarda scuola, tramvia, metrotreno e piste ciclabili; un accordo importante, che vede il Pd in un ruolo da regista per portare a compimento questo percorso”. Entrando più nel dettaglio il Pd campigiano aggiunge: “Avevamo affermato con forza che la scuola dovesse essere al centro delle politiche non solo nazionali ma anche comunali, confermando il nostro impegno per portare a Campi una nuova scuola superiore, è quindi un grande risultato lo stanziamento di 17 milioni messi in bilancio dalla Città metropolitana per la realizzazione di una scuola superiore ad indirizzo tecnico in zona via Palagetta”. Altra importante partita per Campi è poi quella della mobilità “Parliamo di una grande mole di investimenti sul nostro territorio, sempre più punto nevralgico di un’area vasta che va da Firenze a Prato, di cui fanno parte la linea 4 della tramvia, il metro-treno Firenze-Prato che passerà dai Gigli e le piste ciclabili, da quella che unirà Gonfienti e la Rocca, fino alla ciclovia Firenze-Prato. Oltre all’ipotesi di prolungamento della linea 2 dall’Osmannoro. Opere che permetteranno al nostro Comune di esprimere le proprie potenzialità e che dimostrano la centralità del ruolo della politica nell’indirizzare le scelte necessarie per lo sviluppo del nostro territorio”. Il voto finale ha registrato l’astensione del gruppo Si-Fare Città e della consigliera Claudia Camilletti.