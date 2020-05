PD e ICS-Per Sesto Bene Comune “Il Comune partecipi al bando regionale per la qualità dell’aria”

SESTO FIORENTINO – Partecipare al bando regionale per ottenere finanzimenti per la qualità dell’aria e abbattere le emissioni di CO2: è quato chiedono, con una mozione congiunta i gruppi onsiliari del Partito Democratico, di Per Sesto Bene Comune e di Insieme Cambiamo Sesto all’amministrazione comunale. “La Regione Toscana – si legge in una nota dei […]

SESTO FIORENTINO – Partecipare al bando regionale per ottenere finanzimenti per la qualità dell’aria e abbattere le emissioni di CO2: è quato chiedono, con una mozione congiunta i gruppi onsiliari del Partito Democratico, di Per Sesto Bene Comune e di Insieme Cambiamo Sesto all’amministrazione comunale.

“La Regione Toscana – si legge in una nota dei gruppi consiliari – da pochi giorni ha annunciato 5 milioni di euro da destinare ai Comuni che si trovano nell’aree più critiche della qualità dell’aria compreso Sesto Fiorentino. Il bando uscirà entro il mese di luglio e i Comuni dovranno impegnarsi a realizzare progetti integrati dove l’azione principale dovrà essere l’aumento di piante nell’aree urbane. L’obiettivo abbattere le emissioni in aria di CO2″. Con la mozione si chiede all’amministrazione sestese a partecipare con il massimo sforzo a questo bando che fa parte dell”ambito della strategia regionale ‘Toscana Carbon Neutral’.

“In questi anni sul nostro territorio abbiamo vissuto lo scempio di interi viali alberati che ha lasciato una ferita aperta al patrimonio naturalistico e identitario della città. – spiega il capogruppo del PD Lorenzo Zambini – Ci siamo affrettati a presentare la mozione per dare all’Amministrazione comunale il maggior tempo possibile per progettare qualcosa di importante e per condividerla con noi. Chiediamo al Sindaco Falchi di cogliere al volo questa possibilità”.

“È fondamentale cambiare profondamente il nostro modello di sviluppo e per fare questo dobbiamo lavorare con forza sulla questione ambientale e delle sostenibilità. – afferma Marco Calzolari consigliere PD -Il tema del cambiamento climatico deve essere centrale in ogni scelta politica che si compie, sia a livello globale sia a livello locale”.

“Il Comune di Sesto metta in campo tutte le sue energie per realizzare progetti ambiziosi di nuove piantumazioni e raccogliere 400mila euro da questo bando. – afferma consigliera ICS – Per Sesto Bene Comune, Serena Terzani – È un obiettivo prioritario migliorare la qualità dell’aria nei centri urbani e l’unica soluzione è l’aumento di verde all’interno delle città, il più vicino possibile alle fonti emissive di sostanze climalteranti”.

“Gli alberi contribuiscono ad aumentare la qualità delle nostre vite in maniera straordinaria. – conclude il capogruppo ICS – Per Sesto Bene Comune, Maurizio Quercioli – Ora ci aspettiamo dall’Amministrazione studio, coinvolgimento e progettualità. Il Comune deve cogliere in pieno questa opportunità puntando su nuove piantumazioni, riqualificando strade e viali, e ci auspichiamo la massima partecipazione della cittadinanza e dei consiglieri comunali”.