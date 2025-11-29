Pd: i ringraziamenti all’ex sindaco Lorenzo Falchi

SESTO FIORENTINO – “Desidero esprimere, a nome del Partito Democratico di Sesto Fiorentino, un sincero ringraziamento a Lorenzo Falchi per i nove anni trascorsi alla guida della nostra città”. Lo ha detto il presidente dell’assemblea Pd di Sesto Fiorentino Franco Bini. “A Lorenzo rivolgiamo i migliori auguri per il nuovo incarico di consigliere regionale: – ha proseguito Bini – siamo certi che saprà portare anche in Regione Toscana lo stesso spirito di servizio dimostrati da sindaco. Allo stesso tempo, formuliamo un sentito augurio di buon lavoro a Claudia Pecchioli, che da oggi assume la responsabilità di guidare il Comune fino alle elezioni amministrative del 2026. Siamo convinti che, con competenza e senso delle istituzioni, saprà accompagnare Sesto Fiorentino in questa nuova fase, garantendo continuità e attenzione alle esigenze dei cittadini”.