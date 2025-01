Pd: “Il metro-treno? Non è una rivelazione dell’attuale amministrazione, ma un lavoro che parte da lontano”

CAMPI BISENZIO – “Il metro-treno? Ottima notizia, ma ricordiamo che non è certo una “rivelazione” dell’attuale amministrazione”. lo dice, in una nota, la segreteria del Pd, che poi spiega: “È il risultato di un lavoro programmato anni fa, sotto altre amministrazioni, con il contributo fondamentale della Regione Toscana, del Comune di Campi Bisenzio e della Città Metropolitana di Firenze. E’ una soddisfazione vedere chi ieri metteva in dubbio questi piani, oggi vantarsene come fossero il frutto di una nuova visione. Il metro-treno non è che l’esempio perfetto di ciò che si chiama programmazione strategica, quella che il Partito Democratico ha portato avanti pensando al futuro di Campi. Forse riconoscere chi ha lavorato davvero per inserire questo progetto in quel quadro non sarebbe così difficile. Ma, a quanto pare, una certa memoria corta è tornata di moda”.

E ancora: “Siamo contenti che oggi ci si accorga dell’importanza di queste opere, ma non dimentichiamoci tutto il resto del pacchetto che abbiamo lasciato in eredità: la scuola superiore che aumenterebbe l’attrattività del nostro territorio, amplierebbe la scelta formativa per gli studenti dell’area metropolitana, sarebbe un ottimo bacino al quale anche le aziende del ns territorio potrebbero attingere per creare nuova e qualificata occupazione e servirebbe senza dubbio a far si che Campi sia davvero baricentrica tra il Comune di Firenze e la Piana, la tramvia per la mobilità sostenibile, gli interventi di riqualificazione urbana e i progetti per rendere Campi più verde e vivibile. Ora ci aspettiamo che questa amministrazione dedichi la stessa attenzione a tutti gli altri punti”.

Per poi concludere: “Oppure vogliamo fermarci ai titoli altisonanti? E sul futuro che la nuova amministrazione immagina per Campi. A giudicare dalle priorità, sembra un futuro che inizia e finisce a metà binario. Si parla di opere “salvifiche”, ma non si vede una visione complessiva per il territorio. Campi ha bisogno di progettualità vera, di azioni che abbraccino tutti i bisogni dei cittadini, non solo di annunci pronti a far colpo sui titoli di giornale. Campi merita di guardare davvero avanti. Non solo di lato, verso il prossimo metro-treno in arrivo. Facciamo in modo che quando nei prossimi anni, speriamo, il progetto del metro – treno sarà esecutivo trovi la tramvia in esercizio al servizio della comunità cosi che davvero si possa parlare di progetto complessivo salvifico per chi abita questa parte di territorio”.