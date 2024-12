Pd: “Inaugurato il nuovo nido Teresa Mattei al Neto”

SESTO FIORENTINO – Inaugurato il nuovo nido comunale del Neto. “23 nuovi posti per bambini e famiglie – si legge in una nota del Pd sestese – che portano a 530 i posti nido in città per una copertura pari al 67% (ben quasi 40 punti percentuali sopra alla media nazionale e ben superiore anche […]

SESTO FIORENTINO – Inaugurato il nuovo nido comunale del Neto. “23 nuovi posti per bambini e famiglie – si legge in una nota del Pd sestese – che portano a 530 i posti nido in città per una copertura pari al 67% (ben quasi 40 punti percentuali sopra alla media nazionale e ben superiore anche agli ultimi obiettivi fissati dall’Unione europea al 45%). Mentre il Governo nazionale mette in discussione nel recente Piano Strutturale e di Bilancio di Medio Termine inviato a Bruxelles gli investimenti sui servizi per l’infanzia e rivede al ribasso (dal 33% al 15%) il tasso di copertura su base regionale, a Sesto Fiorentino continuiamo a credere che gli investimenti sulle politiche educative fin dai primi mesi di vita siano un valore per tutta la comunità. Una scelta politica chiara e netta, capace di rispondere ai bisogni delle famiglie. Nido d’infanzia è sinonimo di educazione e benessere fin dai primi mesi di vita”.

“Inaugurare un nuovo nido, -spiega l’assessore Sara Martini – in uno spazio pubblico recuperato e restituito alla città nel quartiere del Neto con un investimento significativo sul bilancio comunale, è motivo di emozione e di orgoglio, a 50 anni dalla realizzazione del primo asilo nido a Sesto nel 1974 e a ben 20 anni dall’ultimo, inaugurato dall’allora sindaco Barducci nel 2004 (nido Il Gatto e Volpe). Anche la scelta della gestione diretta, totalmente pubblica, con personale comunale indica la volontà e la determinazione politica di investire nella valorizzazione del lavoro e della qualità dei servizi”.