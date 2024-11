Pd, incontro all’Auser: “Antifascisti… ieri, oggi e domani”

SESTO FIORENTINO – Mercoledì 20 novembre alle 21.15 alla sede Auser di via Pasolini il Pd organizza un incontro dal titolo “Antifascisti… ieri, oggi e domani” con: Monica Marini, segretaria Metropolitana Pd Firenze, Monia Monni, assessore regionale,, Saverio Tommasi, giornalista e scrittore e Lorenzo Zambini, segretario Pd Sesto Fiorentino. “Per stare banalmente alla cronaca e per raccontare chi sta governando l’Italia oggi: 300 camice nere a Bologna, ministri che parlano di “zecche rosse”, cariche dello Stato con il busto del Duce in casa, – dice il segretario Lorenzo Zambini – il taglio del contributo alle associazione degli antifascisti perseguitati (Anppia) e a quella dei sopravvissuti dai lager nazisti (Aned), i decreti Sicurezza, lo scontro con i giudici, l’idea del premierato e dell’accentramento dei poteri… continuate voi l’elenco. La Democrazia non è un dato di natura, non è acquisita per sempre. Il vento dell’autoritarismo soffia e soffia forte nel mondo. Oggi serve più che mai una militanza pacifica a favore della democrazia. Non è un gioco di parole: La democrazia è sempre lotta per la democrazia, per i diritti, per la libertà di informazione, per la sacrosanta separazione dei poteri, per poter manifestare il pensiero e la protesta”.