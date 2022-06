Pd, la festa de l’Unità è itinerante e va di circolo in circolo: si parte il 21 giugno

CAMPI BISENZIO – La campagna d’ascolto lanciata a maggio come “trait d’union”, i circoli a confermare l’importanza del loro “essere presidio” sul territorio. Torna la festa de l’Unità itinerante a Campi Bisenzio, festa che è stata presentata questa mattina dal segretario del Pd campigiano, Lorenzo Galletti, insieme a due dei quattro circoli che fanno parte del “percorso”: Francesco Meoni per il circolo Rinascita e Franco Bacci per il circolo Adelindo Bacci alla Villa. Dibattiti politici, musica, cene e intrattenimento saranno quindi di casa per dodici serate in quattro circoli del nostro Comune. Dal 21 giugno prenderà il via la manifestazione organizzata dal Partito Democratico di Campi Bisenzio, che quest’anno rappresenta anche la prosecuzione naturale del percorso di ascolto e partecipazione “Più Campi” lanciato appunto dal Pd un mese fa. A inaugurare la festa sarà infatti l’ultimo dei quattro appuntamenti del percorso: “Più futuro”, “un’occasione – spiega Galletti – per tirare le fila rispetto al lavoro avviato dal partito con i cittadini e raccontare la Campi che sarà, con particolare attenzione alle tante trasformazioni in programma per la città”.

Tanti i temi che saranno affrontati durante le dodici serate della festa, sia locali che nazionali. Si parlerà di diritti, di ambiente e di lavoro, ma anche di argomenti legati più strettamente a Campi e sarà una festa “dove verrà dato spazio alle tante voci che caratterizzano il partito, dalle Donne democratiche ai Giovani democratici. Ma non sarà solo il dibattito politico ad animare le serate: la novità di quest’anno infatti saranno i momenti dedicati alla musica e all’intrattenimento. Fra questi la manifestazione ospiterà, per la prima volta, un contest di rapper emergenti. Per tradizione poi festa de l’Unità vuol dire anche ottima cucina e questa edizione non sarà da meno, grazie all’impegno dei tanti volontari che rappresentano la vera forza dietro l’organizzazione dell’evento”.

Ultimi, ma non per importanza, i circoli, che anche quest’anno accoglieranno la festa e “che rappresentano – conclude Galletti – un elemento fondamentale della storia e della vita della comunità campigiana”. Ecco quindi gli appuntamenti di questa edizione della festa itinerante: si parte dal circolo Arci Dino Manetti del Gorinello il 21, 22 e 23 giugno, poi tappa a La Villa al circolo Adelindo Bacci il 29 e 30, a seguire sarà la volta del circolo Sms di Sant’Angelo a Lecore il 2 e il 3 luglio per concludere in centro, al circolo Rinascita il 5, 6, 7, 8 e 9 luglio.