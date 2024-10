Pd: “La tramvia cambia la città in meglio”, sabato 12 dibattito alla Casa del popolo di San Donnino

CAMPI BISENZIO – “La tramvia cambia la città in meglio”: questo il tema scelto dal Partito Democratico campigiano per il confronto in programma sabato 12 ottobre alle 16.30 alla Casa del popolo di San Donnino. “Un luogo non casuale, – spiegano in una nota – la nuova linea che collegherà Campi Bisenzio e Firenze infatti […]

CAMPI BISENZIO – “La tramvia cambia la città in meglio”: questo il tema scelto dal Partito Democratico campigiano per il confronto in programma sabato 12 ottobre alle 16.30 alla Casa del popolo di San Donnino. “Un luogo non casuale, – spiegano in una nota – la nuova linea che collegherà Campi Bisenzio e Firenze infatti unirà anche frazioni importanti del territorio campigiano, come San Donnino e San Piero a Ponti, con il capoluogo”. E ancora: “La tramvia è un’opera che cambia le città e le cambia in meglio – sottolineano dalla segreteria del Pd – Campi Bisenzio ha una grande opportunità da sfruttare”. Come annunciato nelle scorse settimane, infatti, il partito ha deciso di organizzare “una grande occasione di discussione e approfondimento, invitando al confronto i territori che già godono da tempo dei benefici della tramvia e l’amministrazione”. Al dibattito, moderato dalla giornalista di Repubblica, Valentina Tisi, prenderanno parte i sindaci di Scandicci e Campi Bisenzio, Claudia Sereni e Andrea Tagliaferri, l’assessore del Comune di Firenze con deleghe a mobilità e viabilità, tramvia e transizione ecologica Andrea Giorgio, il consigliere regionale e componente della commissione trasporti Fausto Merlotti, il presidente del Quartiere 5 di Firenze Filippo Ferraro e il segretario del Pd campigiano Lorenzo Galletti. “Abbiamo deciso di organizzare questa occasione di confronto – spiegano dal Pd – perché l’arrivo della tramvia rappresenterà una vera rivoluzione per la mobilità di Campi Bisenzio e quindi pensiamo sia giusto allargare il dibattito intorno a questo tema e raccontare come cambierà la città, affrontando anche quelle che possono essere le criticità. Siamo orgogliosi del ruolo che abbiamo avuto nell’ottenere il finanziamento necessario alla realizzazione di quest’opera, che collegherà Campi Bisenzio con Firenze ma anche con due delle frazioni più popolose del nostro Comune”.