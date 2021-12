Pd Lastra a Signa, Alessio Ducci è il nuovo segretario. “Adesso bisogna lavorare per un partito unito e coeso”

LASTRA A SIGNA – Alessio Ducci è il nuovo segretario del Pd di Lastra a Signa. Questo l’esito del congresso che si è svolto ieri, giovedì 9 dicembre, alla Casa del Popolo di Tripetetolo dove l’assemblea comunale appena rinnovata ha eletto all’unanimità Monica Pisapia come presidente e come tesoriere Gemma Pandolfini. Nei giorni precedenti, invece, […]

LASTRA A SIGNA – Alessio Ducci è il nuovo segretario del Pd di Lastra a Signa. Questo l’esito del congresso che si è svolto ieri, giovedì 9 dicembre, alla Casa del Popolo di Tripetetolo dove l’assemblea comunale appena rinnovata ha eletto all’unanimità Monica Pisapia come presidente e come tesoriere Gemma Pandolfini. Nei giorni precedenti, invece, si erano svolti i congressi dei circoli Pd che hanno portato a rinnovare i seguenti coordinatori: Cascine, Annamaria Di Giovanni, Ginestra, Gisella Lucchese, Malmantile, Brunello Bertelli, Tripetetolo, Alessio Ducci, Ulivo, Leonardo Cappellini. Al congresso dell’Unione comunale, hanno portato il loro saluto Angela Bagni, sindaco di Lastra a Signa, Mauro Marzi, presidente della sezione Anpi di Lastra a Signa, Matteo Gorini ed Emma Bandini di Sinistra per Lastra.

“Desidero ringraziare – ha detto Ducci – i membri della reggenza, Gisella Lucchese e Gemma Pandolfini, che insieme a me, da luglio a oggi, hanno traghettato il partito verso il congresso. Inoltre, ringrazio il presidente uscente, Duccio Zingoni, tutte le iscritte e gli iscritti che si sono adoperati per l’organizzazione dei congressi territoriali. Adesso bisogna lavorare per un partito unito e coeso, ci attendono impegni importanti, quali la realizzazione del nuovo ponte fra Lastra a Signa e Signa, un progetto fondamentale per migliorare la qualità della vita della nostra comunità. Così come è importante tornare quanto prima a incontrare le persone, perché il confronto e la partecipazione sono vitali per il nostro partito”.