Pd Peretola-Brozzi-Quaracchi-Le Piagge: “L’aeroporto? Le più disparate dichiarazioni da parte di chi non vive qui…”

FIRENZE – Dopo le accese polemiche di questi giorni in seguito alle dichiarazioni di Ilaria Cucchi, candidata per il centro-sinistra alle prossime elezioni politiche, sull’aeroporto di Firenze, dice la sua anche il circolo Pd Peretola-Brozzi-Quaracchi-le Piagge: “Abbiamo assistito – scrivono in una nota diffusa dal direttivo del circolo – con sconcerto da mesi, per non dire anni, alle più disparate dichiarazioni di esponenti di vari partiti politici sul tema dell’aeroporto di Peretola. Poiché tali dichiarazioni spesso provengono da chi non abita nei quartieri di Peretola, Brozzi, Quaracchi e Le Piagge e non conosce minimamente il disagio dei cittadini sorvolati, esprimiamo una volta per tutta il nostro dissenso verso una politica autoreferenziale che non guarda ai problemi dei cittadini. Il nostro senso di responsabilità su questa vicenda non può essere più interpretato come una debolezza o come superficialità di fronte ad un tema di enorme impatto nella vita dei nostri iscritti e dei cittadini del quartiere. Ci sentiamo quindi in dovere di intervenire a tutela dei cittadini sorvolati dei quartieri di Peretola, Brozzi, Quaracchi e Le Piagge ribadendo la nostra totale e più ferma convinzione che debba essere realizzata la nuova pista parallela nel più breve tempo possibile. Confermiamo, infine, il nostro totale appoggio alle recenti dichiarazioni del presidente della Regione, Eugenio Giani, del sindaco Dario Nardella e del candidato nel collegio uninominale alla Camera dei Deputati, Federico Gianassi, sulla necessità di arrivare alla realizzazione di un’infrastruttura aeroportuale adeguata alle esigenze di cittadini e imprese”.