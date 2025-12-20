Pd Poggio a Caiano: “Via Vittorio Emanuele, il Consiglio di Stato boccia la giunta Palandri”

POGGIO A CAIANO – “Con la bocciatura, da parte del Consiglio di Stato, del ricorso presentato dal Comune di Poggio a Caiano contro la sentenza del Tar Toscana che, dando ragione ai cittadini ricorrenti, aveva dichiarato illegittime le modifiche al traffico decise dalla giunta Palandri, in particolare la reintroduzione del doppio senso su via Vittorio Emanuele, si chiude definitivamente l’iter giudiziario di questa vicenda”: a dirlo, in una nota, è il Pd poggese che, “letta la sentenza, riconosce con soddisfazione, ma anche con amarezza, di avere avuto ragione. Con soddisfazione, perché i giudici del Consiglio di Stato, al di là dei rilievi formali, avvalorano con chiarezza il concetto che l’obiettivo primario che l’attività amministrativa deve perseguire è quello, sancito dalla Costituzione, della tutela della salute e dell’ambiente, al quale può anche essere subordinata una parziale limitazione della libertà di spostamento: lo abbiamo sempre sostenuto ed è sempre stato un principio ispiratore della nostra azione amministrativa”.

“Con amarezza – aggiungono – perché la stessa sentenza sancisce, sostanzialmente, che la giunta, nel procedere con il tentativo di far prevalere le proprie bizze, ha messo in atto procedimenti amministrativi completamente sbagliati e, per questo, bocciati dalla giustizia amministrativa: una conferenza dei servizi che, lungi dall’essere tale, si è rivelata un insieme disorganico di idee e opinioni prive di carattere istruttorio; scelte effettuate con carenza di motivazioni; mancata presa in considerazione del fatto che le misure adottate avrebbero portato a un sicuro peggioramento dei livelli di inquinamento e dei danni che ne sarebbero derivati per la salute dei residenti. Il circolo Pd poggese ringrazia i cittadini che, con il loro ricorso al Tar, portato avanti in piena autonomia, hanno contribuito a far affermare dei principi che non potranno essere messi in discussione dalle scelte che saranno effettuate in futuro”.

E ancora: “Non conosciamo ancora la reazione dell’amministrazione comunale alla sentenza e non sappiamo quali conseguenze saranno tratte da chi ha voluto mettere in atto un comportamento così severamente censurato. Riteniamo, però, che il sindaco e la sua amministrazione debbano chiedere scusa a quei cittadini che con dignità hanno esercitato un loro diritto e che, invece, soso stati bersaglio di critiche e accuse ingiuste; debbano chiedere scusa a tutta la comunità di Poggio a Caiano per il modo in cui hanno affrontato una vicenda come questa, alimentando divisioni e causando spreco di risorse pubbliche; debbano adoperarsi, nel più breve tempo possibile, per dare attuazione, in tutte le sue parti, a quanto disposto dai giudici, ripristinando il senso unico su via Vittorio Emanuele e il precedente sistema di circolazione”.